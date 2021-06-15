طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل مثل المطاعم

نعلن لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل والتي تصبح مثل التي يتم تقديمها في أشهر المطاعم، كما أنها تكون ذات جوة أعلى ومذاق أفضل، ويعد ذلك من أكثر الأسئلة التي تبحث عنها السيدات العربيات، حيث تحتاج دائما في أفضل الأكلات لكي يتم إعدادها للأسرة والتنوع في الأطعمة والمأكولات التي تقدمها لأسرتها، وتعتبر طريقة عجينة البيتزا من أكثر المعجنات سهولة، ولكن كي تحصلين عليها هشة وطرية وذات مذاق شهي وجذاب عليك قراءة هذا الموضوع حتى النهاية وعمل الخطوات التي نذكرها لكم.

إليكم المكونات والمقادير التي تحتاجين إليها في صناعة عجينة البيتزا، وهي كالتالي:

نصف كيلو من الدقيق الفاخر، كافي لعمل صنية بيتزا واحدة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

توابل، فلفل أسود.

عدد حبة بيضة واحدة.

رشة سكر.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب ماء دافئ.

علبة زبادي سادة.