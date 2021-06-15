طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل مثل المطاعم

نعلن لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل والتي تصبح مثل التي يتم تقديمها في أشهر المطاعم، كما أنها تكون ذات جوة أعلى ومذاق أفضل، ويعد ذلك من أكثر الأسئلة التي تبحث عنها السيدات العربيات، حيث تحتاج دائما في أفضل الأكلات لكي يتم إعدادها للأسرة والتنوع في الأطعمة والمأكولات التي تقدمها لأسرتها، وتعتبر طريقة عجينة البيتزا من أكثر المعجنات سهولة، ولكن كي تحصلين عليها هشة وطرية وذات مذاق شهي وجذاب عليك قراءة هذا الموضوع حتى النهاية وعمل الخطوات التي نذكرها لكم.مكونات عجينة البيتزا
إليكم المكونات والمقادير التي تحتاجين إليها في صناعة عجينة البيتزا، وهي كالتالي:
- نصف كيلو من الدقيق الفاخر، كافي لعمل صنية بيتزا واحدة.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- توابل، فلفل أسود.
- عدد حبة بيضة واحدة.
- رشة سكر.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ماء دافئ.
- علبة زبادي سادة.
- احضري إناء من البلاستيك عميق.
- ضعي فيه الخميرة والسكر والقليل من الماء، واتركيهم حتى يتضاعف حجم الخميرة، ويجب أن تغطيهم حيدًا.
- بعد مرور ١٠ دقائق سيكون حجم الخميرة تضاعف، نحضر الدقيق واللبن والملح والتوابل، واعجنيها جيدا معًا.
- ضعي البيضة على العجين واستمري في العجن.
- ضيفي الزيت تدريجيًا حتى تحصلين على القوام المناسب للعجينة، حيث يجب أن تكون متماسكة.
- بعد الانتهاء غطي العجين واتركيه حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن تتخمر العجينة قطعيها على شكل كور.
- اتركيها لمدة ٥ دقائق.
- على صينية ضعي عليها كمية دقيق مناسبة، وافردي العجينة على شكل دائري.
- ضعيها في صينية دائرية مناسبة.
- ثم ضعي عليها حشو البيتزا، وضعيها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة.
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نعلن لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل والتي تصبح مثل التي يتم تقديمها في أشهر المطاعم، كما أنها تكون ذات جوة أعلى ومذاق أفضل، ويعد ذلك من أكثر الأسئلة التي تبحث عنها السيدات العربيات، حيث تحتاج دائما في أفضل الأكلات لكي يتم إعدادها للأسرة والتنوع في الأطعمة والمأكولات التي تقدمها لأسرتها، وتعتبر طريقة عجينة البيتزا من أكثر المعجنات سهولة، ولكن كي تحصلين عليها هشة وطرية وذات مذاق شهي وجذاب عليك قراءة هذا الموضوع حتى النهاية وعمل الخطوات التي نذكرها لكم.مكونات عجينة البيتزا
إليكم المكونات والمقادير التي تحتاجين إليها في صناعة عجينة البيتزا، وهي كالتالي:
- نصف كيلو من الدقيق الفاخر، كافي لعمل صنية بيتزا واحدة.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- توابل، فلفل أسود.
- عدد حبة بيضة واحدة.
- رشة سكر.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ماء دافئ.
- علبة زبادي سادة.
- احضري إناء من البلاستيك عميق.
- ضعي فيه الخميرة والسكر والقليل من الماء، واتركيهم حتى يتضاعف حجم الخميرة، ويجب أن تغطيهم حيدًا.
- بعد مرور ١٠ دقائق سيكون حجم الخميرة تضاعف، نحضر الدقيق واللبن والملح والتوابل، واعجنيها جيدا معًا.
- ضعي البيضة على العجين واستمري في العجن.
- ضيفي الزيت تدريجيًا حتى تحصلين على القوام المناسب للعجينة، حيث يجب أن تكون متماسكة.
- بعد الانتهاء غطي العجين واتركيه حتى يتضاعف حجمه.
- بعد أن تتخمر العجينة قطعيها على شكل كور.
- اتركيها لمدة ٥ دقائق.
- على صينية ضعي عليها كمية دقيق مناسبة، وافردي العجينة على شكل دائري.
- ضعيها في صينية دائرية مناسبة.
- ثم ضعي عليها حشو البيتزا، وضعيها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة.
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