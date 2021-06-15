طريقة عمل مخلل الخيار اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

مخلل الخيار ، يعتبر من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمه مع الوجبات التي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويمكن عمل أصناف مختلفة من المخللات، وتختلف طريقة عمله من بلد لآخر، ومشهور جداً في الوطن العربي وله العديد من الأسماء منها طرشي أو مقبلات وغيرها من الأسماء المختلفة في كل دولة، ويتكون من مكونات متوفرة وغير غالية الثمن، بدل من شراءه بأسعار غالية ويحتوي على مواد حافظة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مخلل الخيار
يتكون مخلل الخيار من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-
- كيلو خيار صغير.
- ٢ كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ٢ كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود حبات.
- ٢ ملعقة صغيرة من العسل الاسود.
- ملعقة صغيرة من السطح المطحونة.
سوف نتعرف على طريقة عمل الخيار الطرشي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل الخيار جيداً بالماء ونقطعه بشكل طولي.
- نضع الخيار في محلول ملحي وننقعه حتي ليلة كاملة.
- نغلي أكواب الخل الأبيض المخفف مع القليل من الفلفل الأسود ونتركه حتي قليلاً.
- رفع الخيار من المحلول الملحي وشطفه بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً.
- نضع الخيار في برطمان زجاجي محكم الغلق ونضع عليه الخل البارد.
- نضيف بعد ذلك الشطة المطحونة وملاعق العسل الاسود وحفظه في مكان بارد لمدة أربع أيام.
- بعد إنتهاء المدة يصبح جاهز للتقديم مع الوجبات الدسمة بالهنا والشفا.
فوائد الخيار الطرشي
هناك بعض الفوائد التي يمنحها الخيار للجسم وهي كالآتي:-
- يحافظ على توازن الأملاح في الجسم.
- تعالج التشنجات العضلية وأكدت الخبراء على ذلك أنه من المخللات المفيدة.
- يعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم.
- تزويد الجسم بمضادات الأكسدة ولأنه يحتوي على نسبة عالية من المضادات.
- تحتوي بعض الأنواع من الخيار المخلل على بعض البكتيريا المفيدة جداً للجهاز الهضمي.
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مخلل الخيار ، يعتبر من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمه مع الوجبات التي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويمكن عمل أصناف مختلفة من المخللات، وتختلف طريقة عمله من بلد لآخر، ومشهور جداً في الوطن العربي وله العديد من الأسماء منها طرشي أو مقبلات وغيرها من الأسماء المختلفة في كل دولة، ويتكون من مكونات متوفرة وغير غالية الثمن، بدل من شراءه بأسعار غالية ويحتوي على مواد حافظة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مخلل الخيار اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مخلل الخيار
يتكون مخلل الخيار من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-
- كيلو خيار صغير.
- ٢ كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ٢ كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود حبات.
- ٢ ملعقة صغيرة من العسل الاسود.
- ملعقة صغيرة من السطح المطحونة.
سوف نتعرف على طريقة عمل الخيار الطرشي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل الخيار جيداً بالماء ونقطعه بشكل طولي.
- نضع الخيار في محلول ملحي وننقعه حتي ليلة كاملة.
- نغلي أكواب الخل الأبيض المخفف مع القليل من الفلفل الأسود ونتركه حتي قليلاً.
- رفع الخيار من المحلول الملحي وشطفه بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً.
- نضع الخيار في برطمان زجاجي محكم الغلق ونضع عليه الخل البارد.
- نضيف بعد ذلك الشطة المطحونة وملاعق العسل الاسود وحفظه في مكان بارد لمدة أربع أيام.
- بعد إنتهاء المدة يصبح جاهز للتقديم مع الوجبات الدسمة بالهنا والشفا.
فوائد الخيار الطرشي
هناك بعض الفوائد التي يمنحها الخيار للجسم وهي كالآتي:-
- يحافظ على توازن الأملاح في الجسم.
- تعالج التشنجات العضلية وأكدت الخبراء على ذلك أنه من المخللات المفيدة.
- يعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم.
- تزويد الجسم بمضادات الأكسدة ولأنه يحتوي على نسبة عالية من المضادات.
- تحتوي بعض الأنواع من الخيار المخلل على بعض البكتيريا المفيدة جداً للجهاز الهضمي.
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