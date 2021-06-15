خلال دقائق اصبغي حواجبك بنفسك بملعقة حنة في المنزل لحواجب ثقيلة وجذابة بدون أي اضرار

الحواجب المرسومة أصبحت من الطرق المتعددة للحصول على حواجب كثيفة ومنظر جذاب، فهناك طرق كثيرة لرسم الحواجب، وقد تكون صناعية مثل رسم الحواجب بمصحح الحواجب، أو رسمها بأقلام الحواجب الجل، ولكن هذه الطرق الصناعية تسبب تساقط الحواجب، واليوم سوف نقدم لك سيدتي وصفات طبيعية من بيتك لصبغ الحواجب بكل سهولة، وبدون أي أضرار.طريقة صبغ الحواجب بالحنة
تتعدد الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب بالحنة، ويوجد منها ألوان كثيرة، منها البني الفاتح والداكن، الأسمر الداكن، الأحمر الجريء وغيرها، واليك بعض الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب في البيت بمكونات من مطبخك بكل سهولة.
المكونات:
- 50 جرام من الحناء.
- كمية قليلة عصير الليمون.
- اعواد قطن الأذن.
طريقة التحضير:-
- خلط جميع المكونات مع بعضهم حتي تصبح كالعجينة.
- وبأعواد القطن قومي برسم الحاجب بخلطة الحناء.
- ثم نقوم بترك الخلطة لمدة ساعتين.
- ثم تشطف وهكذا يصبح الحاجب جاهز.
مكونات الوصفة
- ملعقة كبيرة من جل الصبار الأبيض.
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
- كبسولة فيتامينe.
- عبوة نظيفة صغيرة الحجم.
طريقة إعداد الوصفة
- في عبوة صغيرة الحجم، يتم خلط جل الصبار، مسحوق القهوة بالإضافة إلى كبسولة فيتامينن e.
- وبعها امزجي الخليط جيدًا بواسطة فرشاة صبغة الحواجب، حتى الحصول على قوام كريمي.
- يمكنك استخدام الصبغة بعد إعدادها أو عند الحاجة إليها.
- ضعي الصبغة على حواجبك باستخدام فرشاة مسكارا نظيفة، أو بواسطة أعواد الأذن القطنية.
- اتركي الحنة على حاجبيك لمدة نصف ساعة أو حتى تجف تمامًا.
- بواسطة منديل إزالة المكياج يتم التخلص من كمية الصبغة الباقية على الحواجب.
- إذا أردت الحصول على نتائج سريعة عليك تطبيق هذه الوصفة الطبيعية 3 مرات في الأسبوع، ولمدة شهر كامل.
المكونات
- ملعقة كبيرة من الكركديه المطحون.
- نصف كوب ماء دافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من كركم البشرة.
طريقة الإعداد والاستخدام
- يتم خلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- وبعدها يتم فرد الصبغة على الحواجب، وتركها لمدة ساعة الأربع.
- بعد ذلك يتم التخلص من الصبغة الباقية بواسطة منديل مبلل.
- للحصول على النتائج المرجوة يتم تكرار الوصفة 4 مرات في الأسبوع، ولمدة شهر ونصف.
الوسوم
الحواجب المرسومة أصبحت من الطرق المتعددة للحصول على حواجب كثيفة ومنظر جذاب، فهناك طرق كثيرة لرسم الحواجب، وقد تكون صناعية مثل رسم الحواجب بمصحح الحواجب، أو رسمها بأقلام الحواجب الجل، ولكن هذه الطرق الصناعية تسبب تساقط الحواجب، واليوم سوف نقدم لك سيدتي وصفات طبيعية من بيتك لصبغ الحواجب بكل سهولة، وبدون أي أضرار.طريقة صبغ الحواجب بالحنة
تتعدد الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب بالحنة، ويوجد منها ألوان كثيرة، منها البني الفاتح والداكن، الأسمر الداكن، الأحمر الجريء وغيرها، واليك بعض الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب في البيت بمكونات من مطبخك بكل سهولة.
المكونات:
- 50 جرام من الحناء.
- كمية قليلة عصير الليمون.
- اعواد قطن الأذن.
طريقة التحضير:-
- خلط جميع المكونات مع بعضهم حتي تصبح كالعجينة.
- وبأعواد القطن قومي برسم الحاجب بخلطة الحناء.
- ثم نقوم بترك الخلطة لمدة ساعتين.
- ثم تشطف وهكذا يصبح الحاجب جاهز.
مكونات الوصفة
- ملعقة كبيرة من جل الصبار الأبيض.
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
- كبسولة فيتامينe.
- عبوة نظيفة صغيرة الحجم.
طريقة إعداد الوصفة
- في عبوة صغيرة الحجم، يتم خلط جل الصبار، مسحوق القهوة بالإضافة إلى كبسولة فيتامينن e.
- وبعها امزجي الخليط جيدًا بواسطة فرشاة صبغة الحواجب، حتى الحصول على قوام كريمي.
- يمكنك استخدام الصبغة بعد إعدادها أو عند الحاجة إليها.
- ضعي الصبغة على حواجبك باستخدام فرشاة مسكارا نظيفة، أو بواسطة أعواد الأذن القطنية.
- اتركي الحنة على حاجبيك لمدة نصف ساعة أو حتى تجف تمامًا.
- بواسطة منديل إزالة المكياج يتم التخلص من كمية الصبغة الباقية على الحواجب.
- إذا أردت الحصول على نتائج سريعة عليك تطبيق هذه الوصفة الطبيعية 3 مرات في الأسبوع، ولمدة شهر كامل.
المكونات
- ملعقة كبيرة من الكركديه المطحون.
- نصف كوب ماء دافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من كركم البشرة.
طريقة الإعداد والاستخدام
- يتم خلط المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- وبعدها يتم فرد الصبغة على الحواجب، وتركها لمدة ساعة الأربع.
- بعد ذلك يتم التخلص من الصبغة الباقية بواسطة منديل مبلل.
- للحصول على النتائج المرجوة يتم تكرار الوصفة 4 مرات في الأسبوع، ولمدة شهر ونصف.
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