سر مفعول كريم الكركم والفازلين لتبييض وتقشير الجسم كله سواد سنين هيروح في ثواني

ترغب الكثير من النساء في الحصول على بشرة بيضاء صافية مثل بشرة الأطفال، فتلجأ إلى استخدام كريم الأساس وخافي العيوب، وبعض مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح الجسم، ولكن ذلك يكون بلا فائدة وربما يؤثر على الجسم ويسبب تهيج البشرة، توجد العديد من الوصفات الطبيعية الآمنة التي تعمل على تفتيح الجسم ولا تسبب أي أضرار للجسم، ومنها خلطة الكركم.وصفة الكركم وعصير الليمون لتبييض الجسم
ولكي تحصلي على بشرة بيضاء مثل بشرة الأطفال، يجب تطبيق وصفات الكركم الطبيعية بالمقادير الصحيحة، وللفترات المحددة لضمان نجاح وصفات الكركم الطبيعية، تتعدد وصفات خلطة الكركم لتبيض الجسم، وجميعها طبيعية ولا تسبب أي ضرر للجسم، ومن هذه الوصفات:
مكونات الوصفة
- ربع كوب من الكركم.
- عصير ليمونة كبيرة الحجم.
- ثلث كوب من الحليب.
طريقة تحضير واستخدام الوصفة
- في إناء متوسط الحجم يتم خلط الكركم مع عصير الليمون والحليب، حتى تمام التجانس.
- بعدها يتم فرد الخليط على المكان المراد تفتيحه بالجسم.
- يترك الخليط حتى يجف، وبعدها يتم شطف الجسم بالماء وسائل الاستحمام.
- تطبق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، لمدة شهر ونصف على الأقل للحصول على أفضل النتائج.
مكونات الوصفة
- علبة متوسطة الحجم من الفازلين الطبي.
- ثلث كوب من الكركم الخاص بالبشرة.
- وعاء صغير نظيف.
طريقة الإعداد
- في وعاء علي نار هادئة يتم ملء نصفه بالماء، وفي وعاء صغير يتم تفريغ محتويات علبة الفازلين الطبي وتركها حتى تذوب تمامًا.
- بعد ذوبان الفازلين الطبي بالكامل، يتم وضع الكركم عليه، ومزجهم جيدًا حتى الحصول على قوام متجانس.
- يتم فرد الخليط على الجسم وتركة لمدة ساعة على الأقل.
- بعدها يتم مسح الخليط من على الجسم، بواسطة فوطة قطنية.
- بعد ذلك، يتم شطف الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام.
- للحصول على جسم أبيض، يتم تطبيق هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع ولمدة 3 شهور.
الوسوم
ترغب الكثير من النساء في الحصول على بشرة بيضاء صافية مثل بشرة الأطفال، فتلجأ إلى استخدام كريم الأساس وخافي العيوب، وبعض مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح الجسم، ولكن ذلك يكون بلا فائدة وربما يؤثر على الجسم ويسبب تهيج البشرة، توجد العديد من الوصفات الطبيعية الآمنة التي تعمل على تفتيح الجسم ولا تسبب أي أضرار للجسم، ومنها خلطة الكركم.وصفة الكركم وعصير الليمون لتبييض الجسم
ولكي تحصلي على بشرة بيضاء مثل بشرة الأطفال، يجب تطبيق وصفات الكركم الطبيعية بالمقادير الصحيحة، وللفترات المحددة لضمان نجاح وصفات الكركم الطبيعية، تتعدد وصفات خلطة الكركم لتبيض الجسم، وجميعها طبيعية ولا تسبب أي ضرر للجسم، ومن هذه الوصفات:
مكونات الوصفة
- ربع كوب من الكركم.
- عصير ليمونة كبيرة الحجم.
- ثلث كوب من الحليب.
طريقة تحضير واستخدام الوصفة
- في إناء متوسط الحجم يتم خلط الكركم مع عصير الليمون والحليب، حتى تمام التجانس.
- بعدها يتم فرد الخليط على المكان المراد تفتيحه بالجسم.
- يترك الخليط حتى يجف، وبعدها يتم شطف الجسم بالماء وسائل الاستحمام.
- تطبق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، لمدة شهر ونصف على الأقل للحصول على أفضل النتائج.
مكونات الوصفة
- علبة متوسطة الحجم من الفازلين الطبي.
- ثلث كوب من الكركم الخاص بالبشرة.
- وعاء صغير نظيف.
طريقة الإعداد
- في وعاء علي نار هادئة يتم ملء نصفه بالماء، وفي وعاء صغير يتم تفريغ محتويات علبة الفازلين الطبي وتركها حتى تذوب تمامًا.
- بعد ذوبان الفازلين الطبي بالكامل، يتم وضع الكركم عليه، ومزجهم جيدًا حتى الحصول على قوام متجانس.
- يتم فرد الخليط على الجسم وتركة لمدة ساعة على الأقل.
- بعدها يتم مسح الخليط من على الجسم، بواسطة فوطة قطنية.
- بعد ذلك، يتم شطف الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام.
- للحصول على جسم أبيض، يتم تطبيق هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع ولمدة 3 شهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر مفعول كريم الكركم والفازلين لتبييض وتقشير الجسم كله سواد سنين هيروح في ثواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.