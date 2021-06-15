سر مفعول كريم الكركم والفازلين لتبييض وتقشير الجسم كله سواد سنين هيروح في ثواني

ترغب الكثير من النساء في الحصول على بشرة بيضاء صافية مثل بشرة الأطفال، فتلجأ إلى استخدام كريم الأساس وخافي العيوب، وبعض مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح الجسم، ولكن ذلك يكون بلا فائدة وربما يؤثر على الجسم ويسبب تهيج البشرة، توجد العديد من الوصفات الطبيعية الآمنة التي تعمل على تفتيح الجسم ولا تسبب أي أضرار للجسم، ومنها خلطة الكركم.

ولكي تحصلي على بشرة بيضاء مثل بشرة الأطفال، يجب تطبيق وصفات الكركم الطبيعية بالمقادير الصحيحة، وللفترات المحددة لضمان نجاح وصفات الكركم الطبيعية، تتعدد وصفات خلطة الكركم لتبيض الجسم، وجميعها طبيعية ولا تسبب أي ضرر للجسم، ومن هذه الوصفات:

مكونات الوصفة

ربع كوب من الكركم.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

ثلث كوب من الحليب.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

في إناء متوسط الحجم يتم خلط الكركم مع عصير الليمون والحليب، حتى تمام التجانس.

بعدها يتم فرد الخليط على المكان المراد تفتيحه بالجسم.

يترك الخليط حتى يجف، وبعدها يتم شطف الجسم بالماء وسائل الاستحمام.

تطبق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، لمدة شهر ونصف على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

مكونات الوصفة

علبة متوسطة الحجم من الفازلين الطبي.

ثلث كوب من الكركم الخاص بالبشرة.

وعاء صغير نظيف.

طريقة الإعداد