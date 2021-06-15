ضعي الملعقة الهندية لشعرك وسيطول بجنون حتي الركب وهيتقل بدون توقف في أسبوع

تطويل الشعر بجنون حتي الركب ضعي الخلطة على شعرك لمدة أسبوع وسيطول وهيتقل بدون توقف

الشعر الطويل هو حلم كل امرأة، وهو عنوان جمالها، فهي تهتم به وتقوم بعمل الكثير من الوصفات المتنوعة للحصول على الشعر الطويل الناعم الكثيف، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية الآمنة التي تساعدك سيدتي على تطويل شعرك وتكثيفه وجعله ناعمًا، دون أن تسبب لك أي أضرار أو تلف لشعرك.

توجد العديد من الوصفات الطبيعية الآمنة التي تعمل على تطويل الشعر دون أن تسبب له أي تلف أو أضرار ومنها:

كريمة جوز الهند والكاكاو البودر

مكونات الوصفة

نصف كوب من كريمة جوز الهند.

ربع كوب من الكاكاو البودر الخام.

ملعقة كبيرة الحجم من القرفة.

خطوات عمل الوصفة

في وعاء متوسط الحجم يتم مزج المكونات جيدًا حتى الحصول عل قوام كريمي. يتم فرد الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وبعدها يتم التغطية بكيس بلاستيك أو بونيه الشعر، لمدة ساعة. بعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر. يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، ولمدة شهرين للحصول على النتائج المبهرة.

مكونات الوصفة

حبة واحدة من الموز الطازج.

ثمرة من الأفوكادو الطازج.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

في طبق صغير الحجم، يتم مزج الموز مع الأفوكادو بواسطة شوكة معدنية، حتى يصير الخليط ناعم جدًا.

بعدها يتم فرد الخليط على الشعر، بواسطة فرشاة أو باستخدام الأصابع.

يتم تغطية الشعر بقبعة استحمام أو كيس بلاستيك، لمدة ساعتين على الأقل.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الملائم للشعر.

يتم تطبيق الوصفة 4 مرات بالأسبوع، لمدة شهر ونص للحصول على أفضل النتائج.