أسهل الخلطات الطبيعية لاحمرار الشفايف خلال دقائق

أجمل ما يظهر لدى كل امرأة هو الابتسامة الجميلة، وأساس هذه الابتسامة ليس فقط الأسنان، ولكن أيضًا ظهور شفايف ذات لون جذاب وجميل، ولذلك تتمنى كل امرأة أن تحصل على شفايف حمراء بشكل طبيعي بدون وضع أي مستحضرات تجميلية، كي تظهر بسيطة وملامحها طبيعية، وسوف نعرض اليوم بعض الوصفات الطبيعية، الحصول على شفايف حمراء بشكل طبيعي وجذاب.

وصفات طبيعية لاحمرار الشفايف

هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تؤدي إلى احمرار الشفايف بشكل جميل وجذاب ومن أهم هذه الوصفات كما يلي:

الرمان

تستخدم بذور الرمان لترطيب الشفاه بشكل طبيعي وإعطائها اللون الأحمر الهادئ الجذاب وتستخدم كلأتي:

المكونات

مقدار مناسب من بذور الرمان

كريمة طبيعية من اللبن

طريقة التطبيق

قومي بطحن بذور الرمان جيدًا، ثم قومي بإضافة الكريمة عليها وخفقها جيدًا مع بعض، يوضع كمية مناسبة من الخليط على الشفايف ويترك لمدة ١٠ دقائق ثم يشطف بالماء.

عصير الليمون والعسل

الليمون والعسل من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في ترطيب الشفايف، واحمرارها بشكل طبيعي، وهي تستخدم كلأتي:

المكونات

ملعقتين من العسل

ملعقتين من الليمون

طريقة التطبيق

اخلطي كل المكونات جيدًا حتى يكون خليط متجانس يوضع منه على الشفايف ويترك لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يشطف بالماء الدافئ.

خلطة الشوفان

المكونات

كمية بسيطة من الشوفان

ملعقة من عصير الليمون

قليل من الحليب

طريقة التطبيق

اخلطي كل المكونات جيدًا، وبعد ذلك يمكن تطبيقها على الشفايف، وبعد ذلك اترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يغسل.

بتلات الورد

المكونات

6 بتلات ورد

5 ملاعق من الحليب

طريقة التحضير

احضري بتلات الورد، ثم قومي بنقعها في الحليب مدة لا تقل عن ٦ ساعات، وبعد ذلك قومي بهرسها جيدًا، ثم أضيفي قطرات بسيطة من اللبن وافركيها جيدًا حتى تحصل على شكل كريمي، قومي بتوزيع على الشفايف ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء البارد.