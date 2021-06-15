عجينة البيتزا الايطالية منال العالم رقيقة وهشة والمقادير بالكوب جربيها

عجينة البيتزا الايطالية منال العالم ، تعد انجح عجينة بيتزا. حيث يتم تقدير مقادير عجينة البيتزا بالكوب. وهو ما يجعلك في النهاية تحصلين على عجينة البيتزا الإيطالية الهشة. التي تذوب في فمك بعد تناولها، ولا تشعرين بعدها بالانتفاخ أو أية مشاكل صحية أخرى. مثل بعض الطرق الأخرى لعمل البيتزا. ومقادير عجينة البيتزا للشيف منال العالم، تحتوي على سر عجينة البيتزا الإيطالية، التي تجعلها أشبه بعجينة بيتزا هت الشهيرة.عجينة البيتزا الإيطالية الهشة
لإعداد عجينة البيتزا الهشة، سوف تجدين الكثير من الطرق، التي تشرح سر عجينة البيتزا الإيطالية، منها طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة ، و طريقة بيتزا الطاسة السريعة ، وطريقة بيتزا 10 دقائق بدون عجن ، وطريقة البيتزا السائلة في المقلاة ، وغيرها من الطرق السريعة والخفيفة المختلفة لعمل عجينة البيتزا الرقيقة الهشة. ولكن أفضلها على الإطلاق هي عجينة البيتزا الايطالية منال العالم.عجينة البيتزا هت
- ثلاث أكواب طحين.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ كوب زيت ذرة.
- كوب واحد مياه دافئة.
- ملعقة زيت كبيرة.
- حبة بصل صغيرة وافرميها جيدًا.
- أصابع هوت دوج أو سجق مفرومة ناعمًا جدًا.
- نصف ملعقة ملح صغيرة.
- ¼ ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- ملعقتان بقدونس مفروم كبيرتان.
- حبة بنادورا كبيرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الأوريجانو.
- نصف كوب جبن كاسات.
- كوب واحد من الجبنة الموزاريلا. يمكنك تجربة طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم في المنزل.
- ابدئي بعمل العجينة في الخلاط الكهربائي، وذلك بوضع الطحين مع الخميرة والسكر والبيكنج بودر.
- وأضيفي إلى المكونات السابقة، الحليب والملح مع الزيت والمياه. وابدئي في خلط العجينة البيتزا الهشة، لمدة 5 دقائق. وذلك حتى تتكون لديك عجينة بيتزا ناعمة وطرية.
- قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات. وبعد ذلك ضعيها في وعاء واسع مدهون بالزيت، واتركيها تختمر.
- وبعد اختمار عجينة البيتزا، افردي العجينة على سطح العمل. وشكّليها على هيئة أقراص دائرية، ويمكنك استخدام فنجان قهوة لعمل دوائر متساوية.
- وقومي برص العجين في صينية الخبز، واتركي مسافات قليلة بينها، واتركيها 10 دقائق أخرى، حتى يتضاعف حجمها كثيرًا.
- وأثناء اختمار أقراص عجينة البيتزا الإيطالية، قومي بتحضير الحشو.
- وفي الخطوة التالية؛ أحضري مقلاة واسعة على نار متوسطة، وادهنيها بالزيت.
- وقومي بتشويح البصل، وبعد ذلك أضيفي إليه السجق، مع الفلفل والبقدونس وباقي المكونات.
- عقب أن ينضج الحشو، ارفعي المقلاة عن النار.
- وقبل الخبز للبيتزا الإيطالية، سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وبعد ذلك افردي الحشو فوق أقراص البيتزا الرقيقة، ولا تنس الجنبة الموزاريلا.
- اتركي البيتزا تنضج في الفرن، لمدة عشر إلى اثني عشر دقيقة.
- وعقب أن تنضج البيتزا الإيطالية الهشة، أخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة لأسرتك.
الوسوم
عجينة البيتزا الايطالية منال العالم ، تعد انجح عجينة بيتزا. حيث يتم تقدير مقادير عجينة البيتزا بالكوب. وهو ما يجعلك في النهاية تحصلين على عجينة البيتزا الإيطالية الهشة. التي تذوب في فمك بعد تناولها، ولا تشعرين بعدها بالانتفاخ أو أية مشاكل صحية أخرى. مثل بعض الطرق الأخرى لعمل البيتزا. ومقادير عجينة البيتزا للشيف منال العالم، تحتوي على سر عجينة البيتزا الإيطالية، التي تجعلها أشبه بعجينة بيتزا هت الشهيرة.عجينة البيتزا الإيطالية الهشة
لإعداد عجينة البيتزا الهشة، سوف تجدين الكثير من الطرق، التي تشرح سر عجينة البيتزا الإيطالية، منها طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة ، و طريقة بيتزا الطاسة السريعة ، وطريقة بيتزا 10 دقائق بدون عجن ، وطريقة البيتزا السائلة في المقلاة ، وغيرها من الطرق السريعة والخفيفة المختلفة لعمل عجينة البيتزا الرقيقة الهشة. ولكن أفضلها على الإطلاق هي عجينة البيتزا الايطالية منال العالم.عجينة البيتزا هت
- ثلاث أكواب طحين.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ كوب زيت ذرة.
- كوب واحد مياه دافئة.
- ملعقة زيت كبيرة.
- حبة بصل صغيرة وافرميها جيدًا.
- أصابع هوت دوج أو سجق مفرومة ناعمًا جدًا.
- نصف ملعقة ملح صغيرة.
- ¼ ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- ملعقتان بقدونس مفروم كبيرتان.
- حبة بنادورا كبيرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الأوريجانو.
- نصف كوب جبن كاسات.
- كوب واحد من الجبنة الموزاريلا. يمكنك تجربة طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم في المنزل.
- ابدئي بعمل العجينة في الخلاط الكهربائي، وذلك بوضع الطحين مع الخميرة والسكر والبيكنج بودر.
- وأضيفي إلى المكونات السابقة، الحليب والملح مع الزيت والمياه. وابدئي في خلط العجينة البيتزا الهشة، لمدة 5 دقائق. وذلك حتى تتكون لديك عجينة بيتزا ناعمة وطرية.
- قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات. وبعد ذلك ضعيها في وعاء واسع مدهون بالزيت، واتركيها تختمر.
- وبعد اختمار عجينة البيتزا، افردي العجينة على سطح العمل. وشكّليها على هيئة أقراص دائرية، ويمكنك استخدام فنجان قهوة لعمل دوائر متساوية.
- وقومي برص العجين في صينية الخبز، واتركي مسافات قليلة بينها، واتركيها 10 دقائق أخرى، حتى يتضاعف حجمها كثيرًا.
- وأثناء اختمار أقراص عجينة البيتزا الإيطالية، قومي بتحضير الحشو.
- وفي الخطوة التالية؛ أحضري مقلاة واسعة على نار متوسطة، وادهنيها بالزيت.
- وقومي بتشويح البصل، وبعد ذلك أضيفي إليه السجق، مع الفلفل والبقدونس وباقي المكونات.
- عقب أن ينضج الحشو، ارفعي المقلاة عن النار.
- وقبل الخبز للبيتزا الإيطالية، سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وبعد ذلك افردي الحشو فوق أقراص البيتزا الرقيقة، ولا تنس الجنبة الموزاريلا.
- اتركي البيتزا تنضج في الفرن، لمدة عشر إلى اثني عشر دقيقة.
- وعقب أن تنضج البيتزا الإيطالية الهشة، أخرجيها من الفرن وقدميها ساخنة لأسرتك.
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