عجينة البيتزا الايطالية منال العالم رقيقة وهشة والمقادير بالكوب جربيها

عجينة البيتزا الايطالية منال العالم ، تعد انجح عجينة بيتزا. حيث يتم تقدير مقادير عجينة البيتزا بالكوب. وهو ما يجعلك في النهاية تحصلين على عجينة البيتزا الإيطالية الهشة. التي تذوب في فمك بعد تناولها، ولا تشعرين بعدها بالانتفاخ أو أية مشاكل صحية أخرى. مثل بعض الطرق الأخرى لعمل البيتزا. ومقادير عجينة البيتزا للشيف منال العالم، تحتوي على سر عجينة البيتزا الإيطالية، التي تجعلها أشبه بعجينة بيتزا هت الشهيرة.

لإعداد عجينة البيتزا الهشة، سوف تجدين الكثير من الطرق، التي تشرح سر عجينة البيتزا الإيطالية، منها طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة ، و طريقة بيتزا الطاسة السريعة ، وطريقة بيتزا 10 دقائق بدون عجن ، وطريقة البيتزا السائلة في المقلاة ، وغيرها من الطرق السريعة والخفيفة المختلفة لعمل عجينة البيتزا الرقيقة الهشة. ولكن أفضلها على الإطلاق هي عجينة البيتزا الايطالية منال العالم.

ثلاث أكواب طحين.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

¼ كوب زيت ذرة.

كوب واحد مياه دافئة.

ملعقة زيت كبيرة.

حبة بصل صغيرة وافرميها جيدًا.

أصابع هوت دوج أو سجق مفرومة ناعمًا جدًا.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

¼ ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقتان بقدونس مفروم كبيرتان.

حبة بنادورا كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الأوريجانو.

نصف كوب جبن كاسات.

كوب واحد من الجبنة الموزاريلا. يمكنك تجربة طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم في المنزل.