وصفة مغربية لتطويل الشعر وتكثيفه وجعله ناعم كالحرير خالي من التقصف والهيشان

إليكي أفضل وصفة مغربية لتطويل الشعر وتنعيمه، فالشعر الطويل الصحي والناعم هو حلم كل فتاة حيث من أساسيات جمال الفتاة هو الشعر الطويل فهو تاج المرأة واشتهرت سيدات بلاد المغرب بالشعر الطويل والناعم وذلك بفضل وصفاتهم وطرق العناية بالشعر وكيفية الاهتمام بيه وهنا سوف نقدم إليك أفضل الوصفات المغربية الطبيعية للتطويل الشعر وتنعيمه وحمايته من التقصف والهيشان فالمداومة وتكرار هذه الوصفات الطبيعية تصلح مشاكل الشعر وتجعله ناعم وصحي.

وصفات مغربية لتطويل الشعر وتكثيفه

إليكي أفضل الوصفات الطبيعية التي يتبعها نساء بلاد المغرب لتطويل الشعر وتنعيمه

وصفة الحناء والحلبة لتطويل الشعر

الحلبة من المكونات الأساسية لوصفات الشعر في بلاد المغرب حيث تساعد في تغذية الشعر وتطويله حيث يمكنك تحضير ملعقتين طعام من حبوب الحلبة وكوبان من الماء و1/2 كوب من الحناء الطبيعية

قومي بوضع حبوب الحلبة مع مقدار الماء على النار واتركيه يغلي قليلاً حتى تقل كمية الماء إلى النصف ثم قومي بتصفية حبوب الحلبة عن الماء.

اخلطي مقدار الحنة مع ماء الحلبة وقلبيهم جيدًا ثم ضعي الخليط على الشعر من الجذور لأطراف واتركيه لمدة 4 ساعات حتي يجف الخليط جيداً.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر وقومي بترطيبه حتي لا يجف.

طريقة التحضير والاستخداموصفة الحلبة والثوم لتطويل الشعر

تعد هذه الوصفة من الوصفات الفاعلة في تطويل الشعر والذي يتابعها نساء المغرب بكثرة حيث يمكنها تطويل الشعر خلال أسابيع قليلة

مكونات وصفة الحلبة والثوم لتطويل الشعر

ملعقة طعام من حبوب الحنة و 2 فص من الثوم

ملعقة زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون

طريقة الاستخدام والتحضير

قومي بغلي حبوب الحنة مع كوبين من الماء حتي تقل الماء قليلاً ثوم قومي بإضافة الثوم والزيت وارفعيه من النار واتركيه يبرد قليلًا ثم ادهنيه على الشعر واتركيه لمدة ساعة ونصف على الأقل ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد وللحصول على نتائج رائعة يجب تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.