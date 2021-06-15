طريقة صناعة جبن الريكوتا في البيت بمكونات موفرة.. ومش هتشتريها تاني من برة

تعتبر جبنة الريكوتا من أبرز المكونات الأساسية في الأطباق بالمطبخ الإيطالي، التي تدخل في إعداد عدد كبير للغاية من الوصفات، على رأسها البيتزا واللازانيا والعديد من أشهر وأهم المأكولات الإيطالية، ولا يحتاج صناعة الجبن الريكوتا في البيت إلى مكونات كثيرة أو باهظة الثمن، ولكنها تتطلب عدد بسيط من المكونات التي يسهل توفيرها، ويمكننا الحصول وقتها على جبن خفيف وعذب وأفضل بكثير مما نحصل عليه من المحلات، وفي تلك الحالة لن نكون في حاجة إلى شراؤه مرة ثانية. طريقة عمل الجبن الريكوتا في البيت طريقة عمل الجبن الريكوتا في البيت المكونات 4 لتر من اللبن الكامل الدسم المبستر.

600 جرام من الكريمة السميكة.

ملعقة كبيرة من الملح.

1/2 كوب من الخل الطبيعي أو خل التفاح. خطوات صنع جبن الريكوتا في المنزل نقوم بإحضار إناء كبير غير قابل للصق، ونضيف فيه الحليب مع الكريمة والملح والتقليب جيداً. يرفع على نار متوسطة والاستمرار في التقليب، حتى يسخن الحليب ولا يصل إلى درجة الغليان، وتصبح درجة حرارته من 90: 95 درجة مئوية. نقوم بإضافة الخل والتقليب جيداً ورفع الإناء من على النار. نقوم بتغطية الإناء جيداً ويترك جانباً لمدة نصف ساعة. بعدها نقوم بتصفية الجبن من مصل الحليب باستخدام مصفاه مخرمة على قطعة من الشاش حتى يساعدها على التخلص من السوائل الزائدة. تترك هكذا لمدة ساعتين حتى تطرد جميع السوائل الزائدة الموجودة بها. وبعدها توضع في وعاء وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. فوائد جبن الريكوتا تعتبر جبنة الريكوتا مصدر هام للبرتين الأساسي للجسم، يساعد على بناء العضلات.

يمكنها التقليل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم والتقليل من نسبة الضغط.

تعتبر من الأجبان قليلة الدسم والمناسبة تماماً لأنظمة الدايت ومرضى السكر.

تعتبر مصدر هام من مصادر الكالسيوم وبديل عن الحلويات. خطوات صنع جبن الريكوتا في المنزلفوائد جبن الريكوتا الوسوم

تعتبر جبنة الريكوتا من أبرز المكونات الأساسية في الأطباق بالمطبخ الإيطالي، التي تدخل في إعداد عدد كبير للغاية من الوصفات، على رأسها البيتزا واللازانيا والعديد من أشهر وأهم المأكولات الإيطالية، ولا يحتاج صناعة الجبن الريكوتا في البيت إلى مكونات كثيرة أو باهظة الثمن، ولكنها تتطلب عدد بسيط من المكونات التي يسهل توفيرها، ويمكننا الحصول وقتها على جبن خفيف وعذب وأفضل بكثير مما نحصل عليه من المحلات، وفي تلك الحالة لن نكون في حاجة إلى شراؤه مرة ثانية. طريقة عمل الجبن الريكوتا في البيت طريقة عمل الجبن الريكوتا في البيت المكونات 4 لتر من اللبن الكامل الدسم المبستر.

600 جرام من الكريمة السميكة.

ملعقة كبيرة من الملح.

1/2 كوب من الخل الطبيعي أو خل التفاح. خطوات صنع جبن الريكوتا في المنزل نقوم بإحضار إناء كبير غير قابل للصق، ونضيف فيه الحليب مع الكريمة والملح والتقليب جيداً. يرفع على نار متوسطة والاستمرار في التقليب، حتى يسخن الحليب ولا يصل إلى درجة الغليان، وتصبح درجة حرارته من 90: 95 درجة مئوية. نقوم بإضافة الخل والتقليب جيداً ورفع الإناء من على النار. نقوم بتغطية الإناء جيداً ويترك جانباً لمدة نصف ساعة. بعدها نقوم بتصفية الجبن من مصل الحليب باستخدام مصفاه مخرمة على قطعة من الشاش حتى يساعدها على التخلص من السوائل الزائدة. تترك هكذا لمدة ساعتين حتى تطرد جميع السوائل الزائدة الموجودة بها. وبعدها توضع في وعاء وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. فوائد جبن الريكوتا تعتبر جبنة الريكوتا مصدر هام للبرتين الأساسي للجسم، يساعد على بناء العضلات.

يمكنها التقليل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم والتقليل من نسبة الضغط.

تعتبر من الأجبان قليلة الدسم والمناسبة تماماً لأنظمة الدايت ومرضى السكر.

تعتبر مصدر هام من مصادر الكالسيوم وبديل عن الحلويات. خطوات صنع جبن الريكوتا في المنزلفوائد جبن الريكوتا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صناعة جبن الريكوتا في البيت بمكونات موفرة.. ومش هتشتريها تاني من برة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.