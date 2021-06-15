اسرع طريقة لازالة شعر الوجه والجسم كله بملعقة فازلين بدون اي الم نهائياً

تتبع معظم السيدات والفتيات طرق غير صحيحة في إزالة الشعر من الجسم وخاصة المناطق الحساسة، حيث أن توجد بعض الطرق التي تتسبب في وجود ظهور بقع حمراء وحساسية والتهابات في المناطق التي يتم إزالة الشعر منها، ومن أكثر المناطق التي تتأثر بهذا ويحدث فيها ذلك هي المناطق الحساسة مثل منطقة البيكيني ومنطقة الإبط، وغير ظهور هذه الأشياء بالجسم فإن هذه الطرق الغير صحيحة تكون صعبة جدا وتسبب ألم شديد بالجسم، لذلك جميعهم يبحثون عن أفضل وأسهل وأسرع الطرق التي تزيل شعر الجسم وبدون ألم لأن من الضروري جدا إزالة الشعر وبالتحديد في مناطق معينة بالجسم، وهذا نظرا لأنه يتسبب هذا الشعر في حدوث رائحة كريهة وغير محببة.

وأيضا يتسبب كذلك في وجود التهابات تنتج من تجمع الجراثيم والبكتيريا في تلك المناطق وهذا معروف بأنه غير صحي ومضر جدا، فقد توجد طرق طبيعية عديدة تساعد علي إزالة الشعر من الجسم بشكل نهائي بكل سهولة وبدون ألم، ومن هذه الطرق هي إستخدام خلطة طبيعية تحتوي علي مكونات جميعها طبيعية دون اللجوء إلي استعمال الأدوات الأخرى التي تسبب ألم، وتتميز هذه الخلطات بأن مع كثرة استعمالها في إزالة الشعر فإنها تساعد علي عدم ظهوره مره أخري.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين

المكونات :

كمية مناسبة من الفازلين.

كمية مناسبة من نبات السعد وتكون أكثر من كمية الفازلين.

قومي بتجهيز طبق وضعي به كمية من الفازلين وكمية أكثر من نبات السعد، ويتم خلط المكونين مع بعضهم بشكل جيد.

وبعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونتركها فترة من الوقت حتي تجف تماما.

ثم يتم غسل هذه المنطقة جيدا بالماء الدافئ، وبعد ذلك يتم استخدام مرطب مناسب.

طريقة التحضير