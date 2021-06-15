أسهل وألذ طريقة لعمل كيكة الرواني في البيت هتبهرك لما تدوقيها

تُعد الرواني من أنواع الكيكات اللذيذة والمشهورة بأنها تُصنع بجوز الهند، ومن المميز فيها أنها تجمع بين طعم البسبوسة والكيكة، فهي تحتوي على دقيق السميد والذي يستخدم بشكل أساسي في صنع البسبوسة، كما أن بها مكونات الكيك العادي، وبالطبع يغلب عليها طعم جوز الهند الرائع، وتُسقى بشربات الحلويات العادية. المكونات المطلوبة لعمل الرواني كوباية دقيق ناعم أبيض.

كوب دقيق سميد.

زبادي.

كوب واحد من السكر ويُضل أن يكون سكر ناعم.

نصف كوب فقط من زيت نباتي جيد.

نصف كوب من جوز الهند مبشور ناعم.

3 بيضات متوسطة الحجم.

بيكنج بودر.

ڤانيليا.

بشر برتقال. طريقة عمل الرواني في إناء مناسب ضعي البيض، والڤانيليا واخليهم جيدًا.

ضعي السكر واضربي المكونات جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي الزبادي وبشر البرتقال إلى الخليط.

في إناء اخر ضعي الدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج بودر معًا وقلبيهم.

ابدأي بصب خليط الدقيق تدريجيًا على خليط البيض، والسكر.

استمري بالضرب حتى تحصلي على خليط متجانس قوامه يشبه قوام الكيك.

يمكنك أن تخلطي الدقيق مع السكر والبيض باستخدام الاسباتيولا بدلًا من المضرب، ويكون ذلك عن طريق إضافة الدقيق تدريجيًا مع استمرار التقليب، ولا تضعي المزيد من الدقيق دون أن تختفي كمية الدقيق الأولى.

بعد الانتهاء من كمية الدقيق ضعي جوز الهند وقلبي قليلًا حتى تكون العجينة متجانس خفيفة القوام.

سخني الفرن على درجة 180.

جهزي صينية الكيك بدهنها بمادة دهنية وتبطينها بالدقيق الأبيض العادي.

تابعي نضج كيكة الرواني وستأخذ وقتًا بين نصف ساعة إلى ساعة حتى تنضج تمامًا.

تأكدي من تمام النضج باستخدام خلة اسنان إذا خرجت نظيفة من الكيك اخرجي الكيكة من الفرن.

تُسقى الكيكة بعد إخراجها من الفرن بشربات الحلويات.

تُقطع وتقدم باردة. المكونات المطلوبة لعمل الروانيطريقة عمل الرواني الوسوم

تُعد الرواني من أنواع الكيكات اللذيذة والمشهورة بأنها تُصنع بجوز الهند، ومن المميز فيها أنها تجمع بين طعم البسبوسة والكيكة، فهي تحتوي على دقيق السميد والذي يستخدم بشكل أساسي في صنع البسبوسة، كما أن بها مكونات الكيك العادي، وبالطبع يغلب عليها طعم جوز الهند الرائع، وتُسقى بشربات الحلويات العادية. المكونات المطلوبة لعمل الرواني كوباية دقيق ناعم أبيض.

كوب دقيق سميد.

زبادي.

كوب واحد من السكر ويُضل أن يكون سكر ناعم.

نصف كوب فقط من زيت نباتي جيد.

نصف كوب من جوز الهند مبشور ناعم.

3 بيضات متوسطة الحجم.

بيكنج بودر.

ڤانيليا.

بشر برتقال. طريقة عمل الرواني في إناء مناسب ضعي البيض، والڤانيليا واخليهم جيدًا.

ضعي السكر واضربي المكونات جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي الزبادي وبشر البرتقال إلى الخليط.

في إناء اخر ضعي الدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج بودر معًا وقلبيهم.

ابدأي بصب خليط الدقيق تدريجيًا على خليط البيض، والسكر.

استمري بالضرب حتى تحصلي على خليط متجانس قوامه يشبه قوام الكيك.

يمكنك أن تخلطي الدقيق مع السكر والبيض باستخدام الاسباتيولا بدلًا من المضرب، ويكون ذلك عن طريق إضافة الدقيق تدريجيًا مع استمرار التقليب، ولا تضعي المزيد من الدقيق دون أن تختفي كمية الدقيق الأولى.

بعد الانتهاء من كمية الدقيق ضعي جوز الهند وقلبي قليلًا حتى تكون العجينة متجانس خفيفة القوام.

سخني الفرن على درجة 180.

جهزي صينية الكيك بدهنها بمادة دهنية وتبطينها بالدقيق الأبيض العادي.

تابعي نضج كيكة الرواني وستأخذ وقتًا بين نصف ساعة إلى ساعة حتى تنضج تمامًا.

تأكدي من تمام النضج باستخدام خلة اسنان إذا خرجت نظيفة من الكيك اخرجي الكيكة من الفرن.

تُسقى الكيكة بعد إخراجها من الفرن بشربات الحلويات.

تُقطع وتقدم باردة. المكونات المطلوبة لعمل الروانيطريقة عمل الرواني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وألذ طريقة لعمل كيكة الرواني في البيت هتبهرك لما تدوقيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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