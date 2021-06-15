اسهل طريقة صبغ الشعر بالحنة بلون جذاب واخفاء الشيب نهائيا في المنزل تألقي بلون شعرك

إذا كنتي تريدين أن تصبغي شعرك وتحصلي علي لون مميز للشعر وكأنه لون الشعر الطبيعي، فعليكي سيدتي أن تتجنبي إستعمال الصبغات الكيميائية التي تدهور وتتلف الشعر بشكل شئ، ولكن من الأفضل إليكي لكي تحافظين علي جمال شعرك والتمتع بلون جذاب ورائع، أن تستخدمي الحناء حيث أنها من الأعشاب الطبيعية والتي لا تحتوي علي أي نوع من أنواع المواد الضارة التي تضر الشعر.
فقد يكون صبغ الشعر بالحناء من أفضل الطرق الطبيعية التي تعطيكي نتيجة مدهشة لن تحصلي عليها من قبل، وغير كل هذا أن الحناء في الأصل لها فائدة كبيرة جدا علي الشعر حيث أنها تغذي الشعر وتقوي بصيلاته، وأيضا تمنع تساقط الشعر وتحارب القشرة وكذلك تعالج الالتهابات الموجودة في فروة الرأس، ولكن عند صبغ الشعر بالحناء يتم خلطها أو مزجها مع عدد من المكونات الطبيعية أيضا، ومن الضروري أن تقومي بغسل الشعر وتنظيفه جيدا قبل إستخدام الحناء.طريقة صبغ الشعر بالحناء
المكونات :
- كوب ونصف من مسحوق الحناء المطحونة.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.
- كوب وربع من الكركديه المنقوع.
- كمية قليلة من الزيت أو الماء الساخن.
طريقة تحضير
- نقوم بتحضير وعاء ونضع في هذا الوعاء مسحوق الحناء المطحونة والكمية علي حسب احتياج الشعر، واللون أيضا علي حسب رغبة الشخص نفسه، ثم يتم إضافة الزبادي ونضع الكركديه وبشرط أن يكون منقوع من قبل، وأخيرا يتم إضافة كمية بسيطة جدا من الزيت أو من الممكن أن نضيف ماء ساخن، وهذا ليتم عجن المكونات مع بعضها البعض وتصبح في النهاية عجينة أو تكون علي شكل قوام كريمي.
- وبعد عجن المكونات جيدا نقوم بتغطيتها وتركها لمدة ساعة أو أكثر.
- ثم يتم وضع خليط الحناء علي الشعر بأكمله من الجذور إلي الأطراف، وتترك الحناء علي الشعر حوالي خمس ساعات تقريبا.
- وبعد هذه المدة نقوم بغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر ثم يتم غسله بالبلسم.
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إذا كنتي تريدين أن تصبغي شعرك وتحصلي علي لون مميز للشعر وكأنه لون الشعر الطبيعي، فعليكي سيدتي أن تتجنبي إستعمال الصبغات الكيميائية التي تدهور وتتلف الشعر بشكل شئ، ولكن من الأفضل إليكي لكي تحافظين علي جمال شعرك والتمتع بلون جذاب ورائع، أن تستخدمي الحناء حيث أنها من الأعشاب الطبيعية والتي لا تحتوي علي أي نوع من أنواع المواد الضارة التي تضر الشعر.
فقد يكون صبغ الشعر بالحناء من أفضل الطرق الطبيعية التي تعطيكي نتيجة مدهشة لن تحصلي عليها من قبل، وغير كل هذا أن الحناء في الأصل لها فائدة كبيرة جدا علي الشعر حيث أنها تغذي الشعر وتقوي بصيلاته، وأيضا تمنع تساقط الشعر وتحارب القشرة وكذلك تعالج الالتهابات الموجودة في فروة الرأس، ولكن عند صبغ الشعر بالحناء يتم خلطها أو مزجها مع عدد من المكونات الطبيعية أيضا، ومن الضروري أن تقومي بغسل الشعر وتنظيفه جيدا قبل إستخدام الحناء.طريقة صبغ الشعر بالحناء
المكونات :
- كوب ونصف من مسحوق الحناء المطحونة.
- أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.
- كوب وربع من الكركديه المنقوع.
- كمية قليلة من الزيت أو الماء الساخن.
طريقة تحضير
- نقوم بتحضير وعاء ونضع في هذا الوعاء مسحوق الحناء المطحونة والكمية علي حسب احتياج الشعر، واللون أيضا علي حسب رغبة الشخص نفسه، ثم يتم إضافة الزبادي ونضع الكركديه وبشرط أن يكون منقوع من قبل، وأخيرا يتم إضافة كمية بسيطة جدا من الزيت أو من الممكن أن نضيف ماء ساخن، وهذا ليتم عجن المكونات مع بعضها البعض وتصبح في النهاية عجينة أو تكون علي شكل قوام كريمي.
- وبعد عجن المكونات جيدا نقوم بتغطيتها وتركها لمدة ساعة أو أكثر.
- ثم يتم وضع خليط الحناء علي الشعر بأكمله من الجذور إلي الأطراف، وتترك الحناء علي الشعر حوالي خمس ساعات تقريبا.
- وبعد هذه المدة نقوم بغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر ثم يتم غسله بالبلسم.
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