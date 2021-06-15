اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن بمكون عجيب موجود في كل بيت في دقائق

اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن، يستعمل للشعر ويستخدم في فرده بطريقة فعالة، وبمنتهى الأمان، وتلك الخلطات من المفضل المواظبة عليها ومتابعة تطبيقها لأطول فترات زمنية ممكنة، إذ أن النتائج مذهلة وتستحق مزيد من المتابعة لتطبيق مثل تلك الوصفات المحضرة بمكونات من الطبيعة، وتضفي للشعر مزيد من الرونق والجمال، كما أنها تزيد من مختلف مظاهر نموه كالطول، والكثافة ونحو ذلك، ومن خلال مكا يلي نتعرف على الطرق المثلى لعمل الكيراتين الطبيعي.

اقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن

من الممكن الاعتماد على تلك الطريقة لمحاولة الإزالة التامة لأي تجاعيد قد تكون متواجدة على الشعر، وتتسبب في المظهر غير الجيد له، ومكونات الوصفة كما يلي:

المكونات:

عدد ملعقتين معجون كريمي لجوز الهند.

عشر قطرات مكون فيتامين E.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة سكر.

نحضر المستخلص الكريمي لثمرة جوز الهند، ثم نقوم بوضعه في الوعاء المناسب.

نضيف كمية القطرات المتاحة من الفيتامين إيه.

يضاف السكر مع مستخلص زيت الزيتون بالمقدار المذكور بالمكونات، ثم

نقوم بالتقليب لمختلف المقادير مع بعضها حتى تمام الامتزاج.

الشعر لا بد وأن يكون مصفف، ويخلو من أي تشابك مع مراعاة التوزيع الجيد للخليط فوق سائر الأنحاء من الشعر.

يغطى الشعر أثناء التطبيق لتلك الوصفة، ولمدة حوال ستين دقيقة.

يغسل عقب تلك المدة الشعر بالمياه الفاترة.

يفضل الاستعمال لنوع شامبو طبيعي، وذلك لتنظيف الشعر بشكل جيد عقب الوصفة، ومنعًا لأي آثار قد تتلف الشعر جراء أنواع الشامبو الكيميائي.

فرد الشعر طبيعي في البيتماسك لفرد الشعر المجعد

إحدى الوصفات الطبيعية المميزة، والتي تساعد الشعر في أن يكون أكثر انسيابية، ولمعان، ومن الممكن الاستعانة

بالمكونات التالية:

ربع كوب مكون لبن الرائب.

ربع كوب زبادي.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة زيت سمسم.

ملعقة زيت زيتون.

كيفية تحضير كيراتين لتنعيم الشعر