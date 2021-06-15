ضعي لفروة شعرك هذه الملعقة وسينبت ويملأ فراغات الشعر وسيطول بسرعة بدون توقف

من المشاكل المزعجة التي تواجه الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، فبعض فراغات الشعر والصلع ترجع كثيرا الي اسباب وراثية واخري ترجع الي تأثير عوامل البيئة الطبيعية علي الإنسان، ومع التقدم في العمر يكثر ظهور فراغات الشعر وحدوث الصلع، لذلك يرد كثيرا الي محركات البحث كيفية القضاء علي مشكلة فراغات الشعر والصلع بمكونات طبيعية واقتصادية للغاية وسريعة المفعول. خلطة زيت الثوم علاج فراغات الشعر والصلع خلطة زيت الثوم علاج فراغات الشعر والصلع المكونات: خمس معالق كبيرة من زيت الثوم.

معلقة كبيرة عسل نحل نقي.

معلقة كبيرة من زيت الجرجير.

معلقة كبيرة من زيت الترشوب الهندي.

بونيه.

فرشاة.

شامبو.

فوطة نظيفة.

ماء مغلي. طريقة التحضير نقوم بغسل الرأس جيدا بالشامبو نتركها حتي تجف تماما.

الخلطة تصلح للرجال والنساء وجميع الأعمار.

نحضر وعاء نظيف ونضع به كوب من الماء المغلي ومعلقة من الملح الأبيض ونضع الفرشاة بهم، لكي يتم تنظيف الفرشاة من أي جراثيم متعلقة بها.

نحضر وعاء ونضع به خمس معالق كبيرة من زيت الثوم ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض النقي ومعلقة كبيرة من زيت الجرجير ومعلقة كبيرة من زيت الترشوب الهندي، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض، حتي تصبح خليطا واحدا.

نترك الفرشاة تجف من محلول الماء والملح لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بعمل مساج لفروة الرأس وجميع أطراف الشعر بحركات دائرية من أسفل إلي أعلي لمدة خمس دقائق.

نحضر الفرشاة ونقوم بتوزيع الخليط علي جميع اجزاء الشعر وفروة الرأس.

وبعدها نقوم بوضع البونيه علي الرأس.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به ثلاثه أكواب صغيرة من الماء المغلي، وبعدها نقوم بوضع الفوطة في الوعاء لمدة ثلاث دقائق.

ثم نقوم بعصر الفوطة جيدا ووضعها علي الرأس.

نترك الخلطة علي الشعر وفروة الرأس لمدة خمس ساعات.

يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. طريقة التحضير الوسوم

من المشاكل المزعجة التي تواجه الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم، فبعض فراغات الشعر والصلع ترجع كثيرا الي اسباب وراثية واخري ترجع الي تأثير عوامل البيئة الطبيعية علي الإنسان، ومع التقدم في العمر يكثر ظهور فراغات الشعر وحدوث الصلع، لذلك يرد كثيرا الي محركات البحث كيفية القضاء علي مشكلة فراغات الشعر والصلع بمكونات طبيعية واقتصادية للغاية وسريعة المفعول. خلطة زيت الثوم علاج فراغات الشعر والصلع خلطة زيت الثوم علاج فراغات الشعر والصلع المكونات: خمس معالق كبيرة من زيت الثوم.

معلقة كبيرة عسل نحل نقي.

معلقة كبيرة من زيت الجرجير.

معلقة كبيرة من زيت الترشوب الهندي.

بونيه.

فرشاة.

شامبو.

فوطة نظيفة.

ماء مغلي. طريقة التحضير نقوم بغسل الرأس جيدا بالشامبو نتركها حتي تجف تماما.

الخلطة تصلح للرجال والنساء وجميع الأعمار.

نحضر وعاء نظيف ونضع به كوب من الماء المغلي ومعلقة من الملح الأبيض ونضع الفرشاة بهم، لكي يتم تنظيف الفرشاة من أي جراثيم متعلقة بها.

نحضر وعاء ونضع به خمس معالق كبيرة من زيت الثوم ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض النقي ومعلقة كبيرة من زيت الجرجير ومعلقة كبيرة من زيت الترشوب الهندي، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض، حتي تصبح خليطا واحدا.

نترك الفرشاة تجف من محلول الماء والملح لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بعمل مساج لفروة الرأس وجميع أطراف الشعر بحركات دائرية من أسفل إلي أعلي لمدة خمس دقائق.

نحضر الفرشاة ونقوم بتوزيع الخليط علي جميع اجزاء الشعر وفروة الرأس.

وبعدها نقوم بوضع البونيه علي الرأس.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به ثلاثه أكواب صغيرة من الماء المغلي، وبعدها نقوم بوضع الفوطة في الوعاء لمدة ثلاث دقائق.

ثم نقوم بعصر الفوطة جيدا ووضعها علي الرأس.

نترك الخلطة علي الشعر وفروة الرأس لمدة خمس ساعات.

يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي لفروة شعرك هذه الملعقة وسينبت ويملأ فراغات الشعر وسيطول بسرعة بدون توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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