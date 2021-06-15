بطعم هش أول مرة تدوقيه طريقة عمل كيكة الرواني الاقتصادية اللذيذة خطوة بخطوة

ان هذه الوصفة من اسهل وأسرع الطرق لعمل كيكة الرواني وهذه الطريقة من الطرق الموفرة، ايضا فهي لا تحتاج الى مكونات كثيرة والكل يعلم ان الحلويات من اشهى الأطباق ومن الأطباق الأساسية ايضا عند الشعب العربي، وتعتبر الحلويات هي التحلية الأساسية بعد أي وليمة أو غذاء . مكونات عمل كيكة الرواني الإقتصادية كوب دقيق .

كوبين من السميد او ما يعرف ايضا بدقيق البسبوسة .

علبة زبادي طبيعي خالي من السكر .

كيس من البيكينج باودر .

و العسل الذي يسقى به الرواني ومكوناته هي : ثلاثة اكواب من السكر وكوب من الماء .

كوب من الزيت او ملعقتان من السمنة بدرحة حرارة الغرفة او يمكنك ان تخلط بين السمنة والزيت نصف كوب من الزيت مع ملعة كبيرة من الزبدة .

ثلاث بيضات . طريقة عمل كيكة الرواني الإقتصادية نجلب وعاء كبير و نضع به الدقيق والسميد ونقلبهم جيدا حتى يختلطوا تماما .

نضع في الخلاط علبة الزبادي و كوب الزيت او السمنة مع البيض ونخلطهم جيدا .

نضع الخليط في وعاء كبير ثم نضع علية المكونات الجافة، والتي هي الدقيق والسميد ثم نعجنة جيدا حتى يصبح القوام سائل بعض الشئ .

نضع الخليط في صينية خاصة بالفرن .

نقوم بتسخين الفرن لمدة دقيقتين ثم نضع الكيكة بالفرن على ونظبط الفرن على درجة حرارة مائة وعشرون .

نترك الكيكة بالفرن مدة تصل من ثلاثون دقيقة الى خمس واربعون دقيقة حتى تنضج الكيكة .

نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد .

نصنع عسل الكيكة نقوم بوضع كوب من الماء مع ثلاث اكواب من السكر في إناء، ونضعة يغلي على النار عندما يغلي السكر نضع عصير واحد ليمونة عليه ونتركة يغلي .

نتركة يبرد ثم نصبه على الكيكة . الوسوم

ان هذه الوصفة من اسهل وأسرع الطرق لعمل كيكة الرواني وهذه الطريقة من الطرق الموفرة، ايضا فهي لا تحتاج الى مكونات كثيرة والكل يعلم ان الحلويات من اشهى الأطباق ومن الأطباق الأساسية ايضا عند الشعب العربي، وتعتبر الحلويات هي التحلية الأساسية بعد أي وليمة أو غذاء . مكونات عمل كيكة الرواني الإقتصادية كوب دقيق .

كوبين من السميد او ما يعرف ايضا بدقيق البسبوسة .

علبة زبادي طبيعي خالي من السكر .

كيس من البيكينج باودر .

و العسل الذي يسقى به الرواني ومكوناته هي : ثلاثة اكواب من السكر وكوب من الماء .

كوب من الزيت او ملعقتان من السمنة بدرحة حرارة الغرفة او يمكنك ان تخلط بين السمنة والزيت نصف كوب من الزيت مع ملعة كبيرة من الزبدة .

ثلاث بيضات . طريقة عمل كيكة الرواني الإقتصادية نجلب وعاء كبير و نضع به الدقيق والسميد ونقلبهم جيدا حتى يختلطوا تماما .

نضع في الخلاط علبة الزبادي و كوب الزيت او السمنة مع البيض ونخلطهم جيدا .

نضع الخليط في وعاء كبير ثم نضع علية المكونات الجافة، والتي هي الدقيق والسميد ثم نعجنة جيدا حتى يصبح القوام سائل بعض الشئ .

نضع الخليط في صينية خاصة بالفرن .

نقوم بتسخين الفرن لمدة دقيقتين ثم نضع الكيكة بالفرن على ونظبط الفرن على درجة حرارة مائة وعشرون .

نترك الكيكة بالفرن مدة تصل من ثلاثون دقيقة الى خمس واربعون دقيقة حتى تنضج الكيكة .

نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد .

نصنع عسل الكيكة نقوم بوضع كوب من الماء مع ثلاث اكواب من السكر في إناء، ونضعة يغلي على النار عندما يغلي السكر نضع عصير واحد ليمونة عليه ونتركة يغلي .

نتركة يبرد ثم نصبه على الكيكة .

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