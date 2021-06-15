أسهل الوصفات الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء بشكل نهائي ونتيجة جنان

من أكثر الأشياء التي تسبب انزعاج لكثير من النساء هي ظهور الهالات السوداء لديهم، فدائمًا ما تسعى المرأة للحفاظ على جمالها الظهور بعيون جذابة وبدون أي مشاكل، ولذلك عند ظهور الهالات السوداء يفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي تؤدي إلى علاجها، وليس إلى إخفائها مثل استخدام المستحضرات الكيميائية، واليكم بعض الوصفات الطبيعية لحل هذه المشكلة.

وصفة أكياس الشاي للتخلص من الهالات السوداء

الشاي من الوصفات التي كانت تستخدم من قديم الزمان لتهدئة انتفاخات العين، وعلاج مشكلة الهالات السوداء وهو يستخدم كالأتي:

قومي بوضع أكياس الشاي في كوب من الماء المغلي، ارفعيها من الماء واتركيها حتى تبرد.

ضعي الكيسين على العينين كعمل كمادات لهذه المنطقة، فسوف يحقق نتائج مدهشة.

وصفة الخيار و البطاطس

من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على تهدئة منطقة حول العين من المسببات التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء ويستخدم مثل كمادات لهذه المنطقة من خلال تقطيعها على شكل شرائح ووضع أيًا منهما على العينين لفترة لا تقل عن نصف ساعة.

وصفة الحليب

يحتوي الحليب على العديد من المواد التي تساعد على ترطيب هذه المنطقة، وايضًا يحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على علاج الهالات السوداء ويتم تطبيقه من خلال تلك الخطوات:

في البداية لابد أن يكون الحليب مثلج، حتى يستخدم ككمادات لهذه المنطقة

بعد ذلك قومي بوضع قطعتين من القطن النظيف داخل كوب اللبن

ثم وضع القطن على العينين وتركها حتى يسخن القطن

ويفضل تكرار استخدامه أكثر من مرة في اليوم واحد

وصفة النعناع

يستخدم النعناع في علاج الهالات السوداء، لتهدئة العين من التعب والإرهاق، ويستخدم كالتالي:

المكونات

بعض أوراق النعناع

قطرات من عصير الليمون

طريقة التطبيق

قومي بطحن النعناع جيدًا حتى يصبح مسحوق، بعد ذلك أضيفي إليه الليمون، فسوف يصبح عجينة، فيمكن بعد ذلك توزيعها على منطقة محيط العين، وذلك لمدة ربع ساعة، ثم تشطف بالماء الفاتر.