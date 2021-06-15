غيري شعرك بلون جرئ طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الثابت في المنزل بدون كيماويات وضرر

ظهر في الفترة الأخيرة تقدم كبير في الوطن العربي، بل وفي جميع أقطار العالم في اشتقاق ألوان صبغات الشعر من مواد طبيعية موجودة في البيئة المحيطة، حيث تم استبدال الصبغات الكميائية بالصبغات الطبيعة رخيصة السعر متاحة لدي الجميع لا يخلو أي منزل منها، ومن اهم الوان الصبغات التي سجلت إقبالا شديدا اللون الاحمر. خلطة الكركديه لصبغ الشعر باللون الاحمر خلطة الكركديه لصبغ الشعر باللون الاحمر المكونات: كوب كبير من مسحوق الكركديه.

ربع كوب صغير من دم الغزال.

أربع معالق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

بونيه.

فرشة.

فوطة.

ماء مغلي.

طبق زجاج. طريقة التحضير نحضر الكبة ونضع بها كوب كبير من الكركديه الناشف، ثم نقوم بطحنه جيدا حتي نحصل علي مسحوق كركديه ناعم.

نقوم بشطف الطبق الزجاج جيدا بالماء والصابون، ونتركه حتي يجف تماما.

بعدها نضع مسحوق الكركديه الناعم وربع كوب صغير من دم الغزال، ونقوم بتقليب هذه المكونات الجافة جيدا لمدة دقيقة، ثم بعد ذلك نضيف أربع معالق كبيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وربع فنجان صغير ماء مغلي.

نبدأ في مزج جميع المكونات مع بعضها حتي تختفي المكونات كلها، وتصبح خليطا واحدا ذات قوام كريمي.

نقوم بغسل الفرشة جيدا.

ونقوم بشطف الشعر أيضا بالماء الفاتر قبل وضع الصبغة، لكي نحصل علي نتائج مثالية.

نضع الفرشة في خليط الصبغة ونقوم بتوزيع الصبغة علي جميع اطراف الشعر وفروة الرأس، وبعد الإنتهاء من توزيع الصبغة نضع البونيه فوق الشعر.

نحضر وعاء به كوب ونصف من الماء المغلي، ثم نضع فوطة نظيفة في الماء المغلي لمدة نصف دقيقة.

نقوم بعصر الفوطة جيدا ووضعها علي البونيه.

نترك الصبغة علي الشعر لمدة ساعة، وبعد مرور ساعة نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرة كل شهر ونصف او عند الحاجة. طريقة التحضير الوسوم

ظهر في الفترة الأخيرة تقدم كبير في الوطن العربي، بل وفي جميع أقطار العالم في اشتقاق ألوان صبغات الشعر من مواد طبيعية موجودة في البيئة المحيطة، حيث تم استبدال الصبغات الكميائية بالصبغات الطبيعة رخيصة السعر متاحة لدي الجميع لا يخلو أي منزل منها، ومن اهم الوان الصبغات التي سجلت إقبالا شديدا اللون الاحمر. خلطة الكركديه لصبغ الشعر باللون الاحمر خلطة الكركديه لصبغ الشعر باللون الاحمر المكونات: كوب كبير من مسحوق الكركديه.

ربع كوب صغير من دم الغزال.

أربع معالق كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

بونيه.

فرشة.

فوطة.

ماء مغلي.

طبق زجاج. طريقة التحضير نحضر الكبة ونضع بها كوب كبير من الكركديه الناشف، ثم نقوم بطحنه جيدا حتي نحصل علي مسحوق كركديه ناعم.

نقوم بشطف الطبق الزجاج جيدا بالماء والصابون، ونتركه حتي يجف تماما.

بعدها نضع مسحوق الكركديه الناعم وربع كوب صغير من دم الغزال، ونقوم بتقليب هذه المكونات الجافة جيدا لمدة دقيقة، ثم بعد ذلك نضيف أربع معالق كبيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وربع فنجان صغير ماء مغلي.

نبدأ في مزج جميع المكونات مع بعضها حتي تختفي المكونات كلها، وتصبح خليطا واحدا ذات قوام كريمي.

نقوم بغسل الفرشة جيدا.

ونقوم بشطف الشعر أيضا بالماء الفاتر قبل وضع الصبغة، لكي نحصل علي نتائج مثالية.

نضع الفرشة في خليط الصبغة ونقوم بتوزيع الصبغة علي جميع اطراف الشعر وفروة الرأس، وبعد الإنتهاء من توزيع الصبغة نضع البونيه فوق الشعر.

نحضر وعاء به كوب ونصف من الماء المغلي، ثم نضع فوطة نظيفة في الماء المغلي لمدة نصف دقيقة.

نقوم بعصر الفوطة جيدا ووضعها علي البونيه.

نترك الصبغة علي الشعر لمدة ساعة، وبعد مرور ساعة نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرة كل شهر ونصف او عند الحاجة. طريقة التحضير

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