بكيس خميرة حولي شعرك الخشن المجعد لحريري انسيابي اقوي كيراتين طبيعي منزلى

بكيس خميرة حولي شعرك الخشن المجعد لحريري انسيابي ، تتسائل الكثير من السيدات حول وصفات طبيعية يتم صنعها في المنزل من أجل تنعيم الشعر الخشن وفرد أي تجعيدات توجد به ومن هنا في هذا المقال سنعرض لكم أكثر من وصفة ستتمكني من خلالها الحصول على شعر ناعم وانسيابي وجذاب، ومن أكثر ما يميز هذه الوصفات هي أنها لا تضر الشعر ولا تتلفه ولا تتسبب له في أي مشكلة من المشكلات المعتاد عليها والتي يتعرض لها بسبب اللجوء إلى عمل الكيراتين أو ما يشبهه في صالونات التجميل حيث أن مكوناته والمواد الداخلة في تصنيعه مليئة بالمواد الكيماوية التي تؤذي الشعر وتضره بشكل كبير جدًا . بكيس خميرة حولي شعرك الخشن المجعد لحريري انسيابي بكيس خميرة حولي شعرك الخشن المجعد لحريري انسيابي المكونات : كيس خميرة فورية .

عدد 2 ملعقة نشا .

عدد 2 ملعقة من خل التفاح .

بيضة . طريقة التحضير في وعاء مناسب قومي بخلط كافة المكونات السابقة جيدًا واستمري بالتقليب حتى تحصلي على قوام انسيابي ناعم.

يتم وضع الماسك على الشعر من منبته وحتى أطرافه.

يتم ترك الماسك على الشعر مدة لا تقل عن 40 دقيقة.

من المفضل أن يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي أو بمنشقة ساخنة.

قومي بغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو خالي من السالفيت والصوديوم.

استمري في استخدام الماسك بشكل مستمر كل أسبوع حتى تري نتيجة رائعة على شعرك في أقل وقت. خلطة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والجاف خلطة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والجاف المكونات : ثمرة واحدة من فاكهة الموز.

عدد 2 م.ك من عسل النحل الأبيض .

½ كوب من الزبادي .

عدد 2 م.ك من زيت جوز الهند . طريقة التحضير قومي بوضح جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي مع الانتباه لوضع الموز من دون تقشيره.

قومي بخلط المكونات جيدًا حتى يمتزج الخليط بشكل جيدًا وتحصلي في النهاية على قوام كريمي ناعم.

افردي الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف وقومي بتدليك فروة رأسك جيدًا.

اتركي الماسك على شعرك مدة لا تقل عن نصف ساعة.

اشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو المناسب لك.

استخدمي هذا الماسك مرة كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة. الوسوم

بكيس خميرة حولي شعرك الخشن المجعد لحريري انسيابي ، تتسائل الكثير من السيدات حول وصفات طبيعية يتم صنعها في المنزل من أجل تنعيم الشعر الخشن وفرد أي تجعيدات توجد به ومن هنا في هذا المقال سنعرض لكم أكثر من وصفة ستتمكني من خلالها الحصول على شعر ناعم وانسيابي وجذاب، ومن أكثر ما يميز هذه الوصفات هي أنها لا تضر الشعر ولا تتلفه ولا تتسبب له في أي مشكلة من المشكلات المعتاد عليها والتي يتعرض لها بسبب اللجوء إلى عمل الكيراتين أو ما يشبهه في صالونات التجميل حيث أن مكوناته والمواد الداخلة في تصنيعه مليئة بالمواد الكيماوية التي تؤذي الشعر وتضره بشكل كبير جدًا . بكيس خميرة حولي شعرك الخشن المجعد لحريري انسيابي بكيس خميرة حولي شعرك الخشن المجعد لحريري انسيابي المكونات : كيس خميرة فورية .

عدد 2 ملعقة نشا .

عدد 2 ملعقة من خل التفاح .

بيضة . طريقة التحضير في وعاء مناسب قومي بخلط كافة المكونات السابقة جيدًا واستمري بالتقليب حتى تحصلي على قوام انسيابي ناعم.

يتم وضع الماسك على الشعر من منبته وحتى أطرافه.

يتم ترك الماسك على الشعر مدة لا تقل عن 40 دقيقة.

من المفضل أن يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي أو بمنشقة ساخنة.

قومي بغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو خالي من السالفيت والصوديوم.

استمري في استخدام الماسك بشكل مستمر كل أسبوع حتى تري نتيجة رائعة على شعرك في أقل وقت. خلطة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والجاف خلطة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والجاف المكونات : ثمرة واحدة من فاكهة الموز.

عدد 2 م.ك من عسل النحل الأبيض .

½ كوب من الزبادي .

عدد 2 م.ك من زيت جوز الهند . طريقة التحضير قومي بوضح جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي مع الانتباه لوضع الموز من دون تقشيره.

قومي بخلط المكونات جيدًا حتى يمتزج الخليط بشكل جيدًا وتحصلي في النهاية على قوام كريمي ناعم.

افردي الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف وقومي بتدليك فروة رأسك جيدًا.

اتركي الماسك على شعرك مدة لا تقل عن نصف ساعة.

اشطفي شعرك بالماء البارد والشامبو المناسب لك.

استخدمي هذا الماسك مرة كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة.

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