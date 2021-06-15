طريقة عمل المسقعة بالباذنجان والبطاطس على الطريقة المصرية بكل تكات المسقعة

طريقة عمل المسقعة بالباذنجان زي المطاعم وطعم لا يقاوم بالفلفل والبطاطس، يعتبر طبق المسقعة من الأطباق التي لا يخلو منها أي مائدة من الموائد المصرية في كل بيت وحيث أنها من الأكلات ذات القيمة الغذائية فهي تعتبر أكلة للبسطاء حيث أنها غير مكلفة بالمرة ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكى سيدتي طريقة عمل المسقعة بطريقة سهلة للغاية وغير مكلفة والطعم لا يقاوم وشهي فليس من الشرط أن تحضري المسقعة باللحمة المفرومة، فيمكن تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة والشهية بدون أي لحوم.

طريقة عمل المسقعة بالباذنجان

تعد المسقعة المصرية من ألذ الأطباق المتعارف عليها منذ القدم ويحبها جميع الفئات البسطاء كانوا أو الأغنياء.

كيلو ونصف من الباذنجان الطازج.

كيلو جرام من الطماطم.

حبتان من الفلفل الحار وحبة واحدة من الفلفل الحلو.

فصين من الثوم ويتم فرمهما.

ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة ملح مع القليل من الفلفل الأسود الناعم.

رشة بابريكا.

نقوم بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى شرائح ونتركه في الماء مع القليل من الملح لمدة ربع ساعة. نخرج الباذنجان من الماء وتصفيته ثم إجراء عملية القلى في الزيت حتى يحمر وجهه. نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات أو إلى أصابع. بعد لذك نقوم بقلى البطاطس في الزيت حتى يصبح لونها مائلا إلى اللون الذهبي. نقطع الفلفل الحلو مع الفلفل الحار إلى قطع صغيرة ونقليه في الزيت. نقوم بتقطيع الطماطم ثم ضربها في الخلاط لعمل عصير الطماطم ويمكن تقطيع الطماطم قطع صغيرة فقط. نفرم الثوم ثم نقليه في الزيت حتى يصبح لونه أصفر. نضيف عصير الطماطم إلى الثوم المقلى ثم نضيف إليهما الفلفل المقلى والبطاطس المقلية. نترك الخليط على النار قليلا ثم نقوم بإضافة شرائح الباذنجان ويترك لمدة ربع ساعة على نار هادئة. بعد تمام النضج يمكن وضع المسقعة في الفرن حتى يحمر وجهها وتصبح النكهة مكتملة. تقدم المسقعة ساخنة أو باردة ويفضل تناولها وهى ساخنة بجانب القليل من الأرز.

مكونات مسقعة الباذنجانتحضير المسقعة

يعد طبق المسقعة من الأطباق المصرية المتعارف عليها منذ قديم الزمن فضلاً عن أن طبق المسقعة ذ مذاق شهي ولذيذ إلا أنه يضيف فوائد عظيمة للجسم لا حتوائه على العديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان، حيث إن مسقعة الباذنجان تساعد على صحة القلب لأن الباذنجان يساعد على تدفق الدم إلى القلب والشرايين بشكل جيد كما أنه يمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول الضار الموجود في أغلب الأطعمة.