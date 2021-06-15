خلطة المحشي السرية الجبارة على الطريقة المصرية بكل تكاتها من أشهر المطاعم، المحشى من الأكلات المفضلة عند المصريين لأنه يتميز بطعم جميل ونكهة مميزة ويعتبر المحشى وجبة أساسية في البيت المصري وتعتبر خلطة المحشى هي الأساس في إعطاء الطعم أو النكهة الجميلة سواء كان محشى الكرنب أو محشى ورق العنب وتختلف حشوة المحشى من بلد إلى آخر وسوف نعرض في هذا المقال طريقة عمل خلطة المحشى.

خلطة المحشي السرية

المحشي بجميع أنواعه من الأطباق المصرية المتعارف عليها منذ زمن بعيد ويجب تناوله الكبار والصغار.

كيلو جرام من الطماطم.

بصلتان ذات حجم كبير.

كيلو جرام من الأرز.

حزمتان من البقدونس والشبت والكزبرة(خضراوات طازجة ) كما يمكن استخدام النعناع حسب الرغبة والطلب .

رشة من الملح الأبيض الناعم.

كمية من البهارات المتنوعة حسب الرغبة.

كمية من السمن ( يفضل السمن البلدي ).

يتم غسل الطماطم جيدا وتقطيع البصل ووضعهما في الخلاط الكهربائي لعمل خليط منهما. نقوم بوضع السمن في وعاء ونضعه على النار حتى تذوب السمن تماما وتقدح. نضع خليط البصل والطماطم على السمن المقدوح ونتركه حتى تتم عملية التسبيكة جيدا ويتم ظهور السمن على وجه الخليط. ثم نقوم بإضافة البهارات والملح على الخليط وهو على النار ونترك الخليط على النار مع التقليب. نقوم بغسل الأرز جيدا وتصفيته من الماء. بعد ذلك نقوم بتقطيع الشبت والبقدونس والكزبرة والنعناع إلى قطع صغير أو فرمها فرما خشنا. نضع الأرز فى وعاء عميق ونضيف إليه الخلطة بعد إنزالها من على النار مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة الخضراوات التى فرمناها فرما خشنا أو قطعناها إلى قطع صغيرة إلى الأرز ونقوم بعملية التقليب المستمر حتى يتم تشبع الأرز تماما ونحصل على خلطة لها وجه لامع بسبب السمن. إذا كانت الحشوة ليس بها لمعان للسمن يمكنك إضافة بعض من السمن المقدوح. و بالتالي أصبحت الحشوة جاهزة للاستخدام.

المكوناتطريقة عمل خلطة المحشيطريقة عمل خلطة المحشى بالفلفل

المحشي المصري يتميز بنكهته المميز وهناك من يحب نكهة الفلفل الحار في خلطة المحشي.

كيلو جرام من الأرز.

كيلو جرام من الطماطم.

بصلتان كبيرتان.

3 ملاعق من معجون الطماطم ( صلصة ).

حزمتان من الكزبرة والبقدونس والشبت.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود والبهارات.

حبتين من الفلفل الأخضر الحار( حسب الرغبة ).

كمية من الكمون والملح والكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من زيت الذرة النباتي.

نضع كمية الزيت على النار حتى تسخن. نضيف إلى الزيت عصير الطماطم والبصل مع التقليب. نترك الخليط على النار حتى يظهر الزيت على الوجه. نضيف الأرز إلى الخليط بعد غسله وتصفيته من الماء بشرط يكون الخليط على النار ونقلب جيدا. نضيف البهارات والكمون والفلفل الأسود والفلفل الحار إلى الأرز وهو على النار مع التقليب. ننزل الخلطة من على النار ونتركها تبرد قليلا وبالتالي أصبحت جاهزة للاستخدام.

المكوناتطريقة خلطة المحشي الجبارة