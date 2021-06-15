كرياتين عجيب لفرد الشعر من خلطات طبيعية في المنزل

كرياتين عجيب لفرد الشعر الشعر الناعم الطويل هو أمنية كل فتاة وسيدة وجميع السيدات لا يستطعن الاستغناء عن المظهر الخاص بشعرهم الأنيق المميز، وفي نفس الوقت يمنحها الشعر الطويل الناعم حيث نجد أن مجموعة كبيرة من السيدات والفتيات يذهبنا لتصفيف الشعر بصفة مستمرة وفي بعض الأحيان بشكل يومي، وهناك مجموعة أخرى يستخدمون وسائل تجعل الشعر مفرود بطريقة دائمة وهذه الطرق يتم استخدام مواد كيماوية بها وتؤدي الى تلف الشعر وتقصفه وسقوطه.

كرياتين عجيب لفرد الشعر

فئة كبيرة من الفتيات يسعون دائماً للبحث عن الطريقة السليمة التي تؤدي إلى عمل كرياتين طبيعي للشعر لا يترك أثراً سيء على الشعر وتساعد على تغذية الشعر وتقويته ويؤدي هذا إلى نعومته وتطويله بطريقة طبيعية ويؤدي إلى علاج المناطق التالفة في الشعر يؤدي إلى عدم تقصف الشعر ونموه بطريقة طبيعية و سوف نقوم فى هذا المقال بتقديم طريقة عمل كرياتين طبيعي للشعر يؤدي إلى تغذية الشعر ونموه ونعومته بكل سهولة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من حليب جوز الهند.

يتم إحضار إناء صغير ونضع به عصير الليمون وحليب جوز الهند ويتم خلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم وضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة يوم كامل.

وفي صباح اليوم الثاني نقوم بإحضار المكونات ويتم وضعها على الشعر ولابد من أن نبدأ بالجذور ويتم تدليك فروة الرأس جيداً باليد حتى ننتهي بالأطراف الخاصة بالشعر.

يتم ترك هذا الخليط على الشعر لمدة 40 دقيقة بعد هذا يتم غسل الشعر بالماء البارد مع الشامبو ولابد أن يكون الشامبو خالي من الكبريت.

يتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق الموجود في الشعر قبل استخدام الوصفة وبعدها ومع تكرار استخدام الوصفة لمدة طويلة وسوف تلاحظين النتيجة.

مقادير كرياتين عجيب لفرد الشعرطريقة تحضير كرياتين عجيب لفرد الشعر