طرق عمل بسكويت الشاي بكل سهولة في المنزل بسكويت شاي هش ولذيذ للفطار، يعتبر من الأطعمة التي تتميز بسهولة تناولها مع كوب من الشاي أو كوب من الحليب والأطفال مغرمون به لهشاشته وسهولة مضغه ويتناوله الكثير من الناس في وجبة الإفطار كوجبة متكاملة العناصر الغذائية، كام يفضل الكثير تناول الكيك مع الشاي أيضًا هناك من يحب تناول البسكويت مع كوب الشاي.

عمل بسكويت الشاي في المنزل

يظن الكثير من طريقة عمل البسكويت الخاص بالشاي من الأمور الشاقة والتي تحتاج إلى مكونات كثير بالعكس فإن بسكويت الشاي سهل التحضير.

بيضة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

4 أكواب من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

كوب إلا ربع من الحليب الطبيعي الكامل الدسم.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

نقوم بخلط الدقيق مع الزبدة السائلة والزعتر والبيكنج بودر. ثم نضيف الحليب إلى خليط الدقيق ونقوم بعملية العجن ونشكل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم. نقوم بفرد الكرات على سطح أملس مرشوش بالدقيق ونستمر في فرد الكرات حتى تصبح الطبقة رقيقة فكلما كانت الطبقة رقيقة يصبح البسكويت مقرمش. أيضا باستخدام أشكال أو قوالب يمكن تقطيع البسكويت. نحضر صينية التي تستخدم في خبز البسكويت ونضع بها قطع البسكويت وباستخدام شوكة يتم ثقب البسكويت. ثم نقوم برش الملح على سطح البسكويت بعد دهنه بخليط البيض. نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يظهر لون وجه البسكويت باللون الأحمر.

المكوناتطريقة تحضير بسكويت الشاي المملحطريقة عمل البسكويت بالقرفة

هناك من يحب البسكويت بالقرفة لما له من مداق جميل ورائحة ومذاق القرفة تعطي نكهة مميزة لبسكويت الشاي.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

3 ملاعق صغيرة شراب الذرة ( سكر الشعير ).

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة المطحون الناعم.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة قليلة من البهارات السبع المشكلة.

كوب ونصف من الدقيق.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات ما عدا الدقيق ونقوم بعملية الخط للمكونات. ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط ونستمر في الخلط لمدة 30 ثانية. نضع العجينة على كيس من النايلون ونقوم بفردها بواسطة الكيس وليس باستخدام اليد. بعد ذلك نغطى العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف الساعة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه جانبا لحين الاستخدام. ثم نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق. أيضا نقطع العجينة حسب الأشكال التي يحبها الأطفال. نقوم بوضع البسكويت في الصينية ونترك مسافات بين كل قطعة والأخرى. ندخل الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يحمر وجه البسكويت. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد تماما وبألف هنا وشفا.

المكوناتطريقة التحضير