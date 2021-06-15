وصفة الفازلين والعسل لإزالة شعر العانة وأسفل الإبطين بسهولة وبدون ألم من المرة الأولى

تعتبر وصفة الفازلين والعسل لإزالة شعر العانة وأسفل الإبطين من أكثر الوصفات التي تمكنت من تصدر عمليات البحث في الفترة الأخيرة، بعد اتجاه عدد كبير من السيدات إلى الوصفات الطبيعية كبديل عن منتجات إزالة الشعر الجاهزة، والتي تحتوي على المواد الكيماوية المضرة لصحة الجلد والبشرة على المدى الطويل، مما جعلنا نوجه اهتمام كبير وبالغ إلى المواد الطبيعية ومن أبرزها الفازلين والعسل، والذي يتضمن كل منهم على عدد كبير للغاية من الفوائد للبشرة والجسم.

وصفة الفازلين والعسل لإزالة شعر العانة وأسفل الإبطين

تعتبر وصفة الفازلين والعسل من أشهر الوصفات التي برزت في عالم إزالة الشعر الزائد من الجسم، وخصوصاً المناطق الحساسة التي تتمثل في العانة وتحت الإبط، ولكننا أولاً نتناول وصفة العسل الأبيض ومن ثم نذهب إلى الفازلين، نحتاج في تك الوصفة إلى ما يلي:

5 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1.5 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الليمون الطازج.

طريقة التحضير

في وعاء صغير نقوم بمزج المكونات جيداً حتى نتأكد من اختلاطها. نبدأ في تطبيق الوصفة على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها. ننتظر حتى تجف تماماً ونبدأ في إزالة الشعر بالطريقة المعتادة. تساعد تلك الوصفة في التقليل من الآلام المحتملة وقت إزالة الشعر.

طريقة إزالة الشعر بالفازلين

تتكون هذه الوصفة من ما يلي:

1/2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

1/2 معقة كبيرة من الكركم.

3 ملعق كبيرة من اللبن المجفف.

خطوات التحضير