أقوى كرياتين طبيعي للشعر بكيس خميرة وأحصلي على شعر مفرود كالحرير وعن تجربة

أقوى كرياتين للشعر طبيعي بكيس خميرة، كرياتين الخميرة لفرد الشعر، لا تتعجبوا كثيرًا عن قراءة هذا العنوان فعند التجربة سوف تندهشون من النتيجة وسوف يتعرضون بصورة تامة في الذهاب الي الصالونات من أجل فرد الشعر المجعد الذي يسبب لكم الكثير من المواقف المحرجة وخاصة أثناء التجمعات العائلية أو المناسبات المختلفه، فنحن نعلم جيدًا رغبتكم في الحصول على شعر ناعم ومفرود خالي من التموجات أو الكسرات فتابعوا معنا هذه المقال فسوف نقدم لكم بديل طبيعي للكيراتين.

كرياتين الخميرة لفرد الشعر

جميع النساء يحلمن دائما بشعر ناعم ومفرود ذو لون لامع ولكن تحقيق هذا الأمر يكلفهم جدًا فمنهم من ترك هذا البحث ومنهم من تتراكا إلى مجال الوصفات الطبيعية البديلة للمواد الكيميائية، وخاصة بعد تحدث المنصات المختلفة ووسائل التواصل المتنوعة عن فعالية المواد الطبيعية سواء كانت للشعر أو البشرة أما عن المكون الذي يساعدهم في تحقيق حلم الشعر المفرود هو مكون الخميرة.

الخميرة من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في فرد الشعر فيمكنكِ قول وداعا للشعر المجعد نهائيا بعد استخدام الوصفة التالية

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة من العسل.

2 ملعقة من زيت الزيتون البكر.

في البداية يجب ان يكون الشعر خالي تمامًا من أي زيتون.

في أناء عميق قومي بخلط كل من المكونات سابقة الذكر جيدًا مع ضرورة التأكد من إتمام عملية الامتزاج ويصبحوا ذو قوام كريمي.

قومي بتقسيم الشعر الى نصفين متساويين وضعي عليه الكريم من الجذور حتى الأطراف ومع لف الشعر جيدًا.

اتركي الكريم على الشعر لمدة 30 دقيقة.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بشطف الشعر جيدًا باستخدام الماء الفاتر مع التأكد من عدم وجود أي أجزاء عالقة في الشعر.

كرري استخدام هذا الكريم مرة كل أسبوع وسوف تندهشين من النتيجة في كل مرة.

وبذلك نكون تعرفنا على أقوى كرياتين للشعر بالخميرة، وسوف تحصلين على شعر مثل الحرير مفرود وبدون هيشان لكي تتألقي أكثر وتتجملي بجمال شعرك.

مكونات وصفة الخميرة كبديل قوي وطبيعي للكيراتينطريقة تحضير وصفة الخميرة كبديل قوي وطبيعي للكيراتين