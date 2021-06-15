كريم النشا والفازلين لترطيب البشرة في الصيف وحمايتها من الجفاف بمكونات طبيعية بسيطة في المنزل

يعتبر كريم النشا والفازلين لترطيب البشرة في الصيف من أبرز وأشهر أنواع الكريمات التي يمكننا الاعتماد عليها في فصل الصيف، الذي يشهر بإصابة البشرة بعدد كبير للغاية من المشكلات، نتيجة للتعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، ويعتبر ذلك الكريم طفرة في عالم العناية بالبشرة، لأنه مكون بالكامل من مواد طبيعية، ولا يتخلله أي مادة كيماوية، مما يجعله آمن تماماً على صحة الجلد والبشرة ومناسب لكل الأعمار، ويشكل طبقة حماية خارجية على البشرة لوقايتها من العوامل الخارجية، لأن المواد الموجودة بداخله غنية بالمعادن والفيتامينات.

كريم النشا والفازلين لترطيب البشرة في الصيف

يمكننا تحضير كريم النشا والفازلين لترطيب البشرة في المنزل بكل سهولة، من خلال عدد بسيط للغاية من المكونات التي تتمثل فيما يلي:

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من النشا.

عصير نصف ليمونة طازجة.

نقوم بمزج جميع المكونات سوياً في وعاء مناسب. وبعدها يطبق على البشرة إلى أن يجف تماماً. نبدأ في فركه بحركات دائرية لطيفة، ثم يغسل بالماء والغسول.

يعتبر كريم النشا والفازلين من المكونات الفعالة المغذية للبشرة، والتي تكسبها الإشراقة والنضارة المطلوبة.

يساعد الكريم على التخلص من البقع والتصبغات وتوحيد لون البشرة.

يخلص البشرة من أثار الندب والحبوب مع الاستمرار في الاستخدام.

يعتبر الفازلين من الكريمات القوية التي تعمل على ترميم وتصليح البشرة الجافة.

يساعد هذا الكريم في التخلص من بقايا المكياج التي يصعب إزالتها، ومنها المكياج المضاد لماء أو مكياج العيون.

يمكننا الاعتماد عليه كمقشر لإزالة الطبقة الميتة الموجودة أعلى البشرة.

كما أنه مقشر جيد للمناطق الداكنة حول الفم والأنف.

في حالة التهابات البشرة من الشمس يمكننا الاعتماد عليه كمهديء.

خطوات تحضير كريم الفازلين والنشافوائد كريم النشا والفازلين للبشرة