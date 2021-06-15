أفضل طريقة لإعداد عجينة الحواوشى وطريقة عمله في البيت

عجينة الحواوشى وطريقة عمله الحواوشى من الأكلات الشعبية المصرية المشهورة وهو نوع من المعجنات التي يتم حشوها باللحم المفروم حيث تعتبر من الأكلات المفضلة عند فئة كبيرة من الناس فهي تمتلك فوائد غذائية، وربما يكون هو من أهم الأطباق في حياة العديد من الأشخاص في المطاعم المختلفة ويتميز الحواوشي بأن له تتبيلة بمجموعة من البهارات الخاصة تعطيه تميز عن غيره من الوجبات وله رائحة تجذب الجميع كبيراً كان أم صغير.

عجينة الحواوشى وطريقة عمله

الحواوشي واحد من أشهر الأكلات المحببة عند مجموعة كبيرة من الشخصيات، فعندما تتعرف على طريقة تجهيز العجينة الخاصة بـالحواوشي تتمكن وقتها من تقديمه إلى جميع أفراد الأسرة، وتستطيع تناوله في المنزل دون أن تكون بحاجة إلى شرائه من المحلات، لذلك سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقة عمل عجينة الحواوشي وطريقة إعداده بكل سهولة ويسر في المنزل.

أربعة أكواب من الدقيق.

ماء دافئ حسب الحاجة.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

ملعقة ونصف من السكر.

مقدار صغير من الكزبرة.

نصف كوب من زيت الذرة.

كيلو من اللحم المفروم.

بصلتين كبيرتين مفرومه ومنزوعة الماء.

أربع فصوص من الثوم مهروسة.

أربع حبات من الفلفل الرومي يتم فرمها ناعم.

واحدة من ثمرة الطماطم و يتم نزع البذور والماء الموجود بها.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة من بهارات الحواوشي.

يتم تحضير إناء كبير ويتم وضع اللحمة مع البصل مع الثوم المهروس مع الفلفل الرومي مع ثمرة الطماطم المقطعة مع البقدونس مع جميع البهارات ويتم خلطهم جيداً حتى يتجانسون ويتم تركها جانباً حتى تتفاعل اللحم مع البهارات.

يتم وضع الخليط السابق في الكبة حتى يتم خلطهم جيداً.

نحضر مكونات العجين من أجل تحضير عجينة الحواوشي ويتم خلط جميع المكونات الخاصة بالعجين وهو الدقيق مع زيت الذرة مع السكر والخميرة والكزبرة ويتم خلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يتم ترك العجينة قليلاً حتى تتفاعل وتخمر ويتضاعف حجمها.

نبدأ بفرد العجين بعد ساعة من عجنها، ويتم وضع اللحم المتبل داخلها وتبدأ بغلق العجين جيداً ويتم عمل باقي كمية العجين بهذه الطريقة بعد ذلك نبدأ بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ويتم وضع الحواوشي في صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نقوم بإدخاله إلى الفرن، ويترك داخل الفرن حتى ينضج ويصبح جاهز للتقديم والأكل وبالهناء والشفاء.

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