طريقة عمل مخلل الخيار المشطشط في البيت أطعم من الجاهز وتحدي مش هتشتريه تاني من برا

يعتبر مخلل الخيار المشطشط من أبرز وأهم أنواع المخللات التي لا يختلف عليها اثنين، فلا نجد أحد لا يحب ذلك النوع أو يتجنب تناوله، وفي هذه الأيام يعتبر موسم تخليله، لأنه موسم الخيار البلدي، الذي يعتبر من أفضل أنواع الخيار في التخليلن ويمكننا الاعتماد عليه في عدد كبير من المأكولات ومن بينها المشويات والوجبات المتعددة، ويمكنه أن يكون مكون رئيسي في العديد من السندوتشات ومنها البرجر والشاورما والكثير من الأكلات السورية والتركية الأخرى. طريقة عمل مخلل الخيار المشطشط في البيت طريقة عمل مخلل الخيار المشطشط في البيت المكونات كيلو من الخيار البلدي المقطع حسب الرغبة.

كمية من الماء.

3 ملعقة كبيرة من الملح.

ورق لورا.

2 ملعقة كبيرة من الشطة.

1/4 كوب من الخل. طريقة التحضير نقوم أولاً بغسل جميع حبات الخيار للتأكد من نظافتها تماماً. نقطع الخيار بالشكل المناسب حلقات أو أصابع أو يمكننا وضعه كما هو في البرطمان. يرص الخيار في البرطمان الزجاجي، ويمكننا تخليله مع الفلفل الحار الذي يجعه مشطشط بشكل أكبر. في إناء جانبي نقوم بتقليب الماء والملح والخل وورق اللورا جيداً حتى ذوبان الملح. نقوم بإضافته إلى البرطمان وإحكام غلقه حتى ينضج تماماً. طريقة عمل مخلل الخيار السريع طريقة عمل مخلل الخيار السريع المكونات 1/4 كيلو من الخيار الشرائح.

2 فص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

كمية من الماء.

1/4 كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الشطة. طريقة التحضير في إناء كبير نقوم بوضع حلقات الخيار مع الشطة والثوم. وعلى النار نقوم بغلي الماء والملح والتقليب جيداً. وبعدها نقوم بإضافة الخل إليهم والتقليب مرة أخرى. نضع الماء المغلي في برطمان الخيار ونغلقه بإحكام لمدة يومين فقط. وبعد مرور تلك الفترة يمكننا تناوله على الفور. ولكن يراعى تحضيره بكميات صغيرة لأنه يفسد سريعاً. الوسوم

يعتبر مخلل الخيار المشطشط من أبرز وأهم أنواع المخللات التي لا يختلف عليها اثنين، فلا نجد أحد لا يحب ذلك النوع أو يتجنب تناوله، وفي هذه الأيام يعتبر موسم تخليله، لأنه موسم الخيار البلدي، الذي يعتبر من أفضل أنواع الخيار في التخليلن ويمكننا الاعتماد عليه في عدد كبير من المأكولات ومن بينها المشويات والوجبات المتعددة، ويمكنه أن يكون مكون رئيسي في العديد من السندوتشات ومنها البرجر والشاورما والكثير من الأكلات السورية والتركية الأخرى. طريقة عمل مخلل الخيار المشطشط في البيت طريقة عمل مخلل الخيار المشطشط في البيت المكونات كيلو من الخيار البلدي المقطع حسب الرغبة.

كمية من الماء.

3 ملعقة كبيرة من الملح.

ورق لورا.

2 ملعقة كبيرة من الشطة.

1/4 كوب من الخل. طريقة التحضير نقوم أولاً بغسل جميع حبات الخيار للتأكد من نظافتها تماماً. نقطع الخيار بالشكل المناسب حلقات أو أصابع أو يمكننا وضعه كما هو في البرطمان. يرص الخيار في البرطمان الزجاجي، ويمكننا تخليله مع الفلفل الحار الذي يجعه مشطشط بشكل أكبر. في إناء جانبي نقوم بتقليب الماء والملح والخل وورق اللورا جيداً حتى ذوبان الملح. نقوم بإضافته إلى البرطمان وإحكام غلقه حتى ينضج تماماً. طريقة عمل مخلل الخيار السريع طريقة عمل مخلل الخيار السريع المكونات 1/4 كيلو من الخيار الشرائح.

2 فص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

كمية من الماء.

1/4 كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الشطة. طريقة التحضير في إناء كبير نقوم بوضع حلقات الخيار مع الشطة والثوم. وعلى النار نقوم بغلي الماء والملح والتقليب جيداً. وبعدها نقوم بإضافة الخل إليهم والتقليب مرة أخرى. نضع الماء المغلي في برطمان الخيار ونغلقه بإحكام لمدة يومين فقط. وبعد مرور تلك الفترة يمكننا تناوله على الفور. ولكن يراعى تحضيره بكميات صغيرة لأنه يفسد سريعاً.

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