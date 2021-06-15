طريقة عمل الجمبري بالصلصة الحارة وصوص الطحينة بطريقة مميزة

طريقة عمل الجمبري بالصلصة الحارة ، تتعدد وتختلف أنواع الجمبري حيث يسمي في بعض البلدان بالروبيان. وله فؤائد كثيرة ومتعددة حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الفسفور وكذلك البروتين، والمغنيسيوم والعديد من العناصر الغذائية الاخري. ونتيجة لكل هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية فهو مفيد جداً لمرضي القلب وتتعدد وتختلف وصفات طهي الجمبري فمنه المقلي والجمبري مع الأرز البسمتي والمشوي، والعديد من الوصفات التي تختلف مع اختلاف البلدان. ولكن لكل بلد طريقة في إعدادها واليوم سوف نقدم طريقة عمل الجمبري بالصلصة الحارة من خلال موقع ثقفني فتابعونا.

طريقة عمل الجمبري

مع مواكبة تغيرات العالم واختلاف الوصفات التي يتم طهيها فيعد طهي الجمبري من أبسط طرق الطهي فهو بسيط وطريقة إعداده سهلة وسريعة ومناسبة للعزائم والوجبات الأساسية على مائدة الطعام مع أطباق الأرز والسلطات الخضراء وسوف نتناول مقادير الجمبري في السطور القادمة.

500 جرام جمبري مقشر ومنزوع العرق

أربع ملاعق كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض

حبة ليمون متوسطة

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

5 فصوص ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة ملح

½ كوب صلصة فلفل حار

ملعقة كبيرة شطة مجروش

½ كوب بقدونس مفروم

يتم وضع الزبدة في مقلاة على نار متوسطة حتي يتم الإذابة.

ضيفي العسل وعصير الليمون والثوم المفروم وصلصة الصويا إلي الزبدة مع التقليب.

يتم التقليب لمدة ٣ دقائق حتي يتم تجانس المكونات مع بعضها البعض

قومي بإضافة الجمبري المغسول جيداً ويقلب ٥ دقائق ثم يرفع من على النار

يتم رفع الجمبري في طبق جانبي وضع الصلصة الحارة وكذلك الشطة في نفس المقلاة ويقلب الخليط برفق

ثم بعد ذلك يوضع الجمبري بها مرة آخري ويقلب لمدة دقيقة.

يوضع الجمبري في طبق التقديم ويزين بالبقدونس المفروم ويقدم مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء وطبق من الأرز البسمتي.

طريقة عمل صوص الطحينة

4 ملاعق كبيرة طحينة

القليل من الماء

كوب زبادي

2 فص ثوم مهروس

رشة ملح، كمون

2 ملعقة زيت زيتون

مقادير الجمبريطريقة التحضير

يتم إذابة الطحينة في الماء وبعد ذلك يتم وضعهم في كبة الطعام ووضع كل المكونات معاً وتشغيل الكبة لمدة 5 دقائق. ويتم وضع الصلصة في طبق ويزين بالبقدونس المفروم وقطع الفلفل الحارة.