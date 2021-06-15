كريم الشبه وماء الورد مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحه العرق وتبييض الابطين

كريم الشبه وماء الورد مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحه العرق في فصل الصيف نجد صعوبة من العرق الشديد التي يواجهها لذلك نقوم باستخدام كريمات مزيل العرب فهي تعمل أيضا على اسمرار الجلد وحدوث التهابات في بعض الأحيان ولكن استخدامنا لبعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة رائحة العرق من الجسم سوف تساعدنا كثير بالإضافة إلى ذلك تعمل ايضا هذه الطرق التي نتحدث عنها اليوم على تفتيح البشرة، وجميع الاماكن الحساسه في الجسم لذلك يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي الوصفة التي سوف نتحدث عنها اليوم بكافة التفاصيل التي تتواجد فيها والمقادير التي لا تكلفك الكثير مثل كريم مزيل العرق الجاهز.كريم الشبه وماء الورد مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحه العرق
المكونات :-
- ثلاث ملاعق من الشبه.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقتين من زيت اللوز الحلو.
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء نظيف نضع في البيكنج بودر.
- ثم نقوم باضافة زيت اللوز الحلو مع اضافة الشبة.
- نخلط المكونات جيدا وعندما نحصل على خليط كريمي.
- نبدأ بوضع في تحت الابطين والاماكن التي يوجد بها تعرق في الجسم.
- ثم ننتظر لمدة 10 ساعات أو نضع وقبل النوم مباشرة .
- او نقوم بغسيل الجسم في الصباح .
- وسوف تشعر بالرائحة المميزة اضافة إلى ذلك تتخلص ايضا من الاسمرار التي يتواجد في المناطق الحساسة.
المكونات :-
- ثلاث ملاعق من خل التفاح.
- ملعقتين من صودا الخبز.
- ملعقتين من ماء الورد.
- أولا يجب أن نقوم بوضع صودا الخبز مع ماء الورد.
- ثم نقوم باضافة خل التفاح و نضع جميع المكونات في زجاجة الرزاز
- نبدأ بوضع كمية قليلة من هذا المزيج في قطن نظيفة
- ونبدأ بوضعها تحت الإبطين وانتظر لمدة ساعة ثم يقوم بغسيل الجسم جيدا
- وسوف نلاحظ الفرق بعد استخدام هذه الوصفه لانها تتخلص من البكتيريا التي تتراكم بشكل دائم تحت الإبطين.
المكونات:-
- خمس ملاعق من زيت الليمون .
- ملعقتين من النشا.
- اولا نقوم بوضع زيت الليمون مع النشا.
- ونخلطهم جيدا ثم نقوم وضع هذا المزيج في وعاء محكم الغلق
- و نقوم باضافته داخل الحمام.
- وبعد الحمام مباشرة نقوم بوضع هذا المزيج من كريم الليمون والنشا.
- وسوف نجد أن الجسم يصبح ناعم وابيض، ونتخلص أيضا من الرائحه الكريهة طوال اليوم.
الوسوم
كريم الشبه وماء الورد مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحه العرق في فصل الصيف نجد صعوبة من العرق الشديد التي يواجهها لذلك نقوم باستخدام كريمات مزيل العرب فهي تعمل أيضا على اسمرار الجلد وحدوث التهابات في بعض الأحيان ولكن استخدامنا لبعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة رائحة العرق من الجسم سوف تساعدنا كثير بالإضافة إلى ذلك تعمل ايضا هذه الطرق التي نتحدث عنها اليوم على تفتيح البشرة، وجميع الاماكن الحساسه في الجسم لذلك يمكنك عزيزتي أن تتبعي معي الوصفة التي سوف نتحدث عنها اليوم بكافة التفاصيل التي تتواجد فيها والمقادير التي لا تكلفك الكثير مثل كريم مزيل العرق الجاهز.كريم الشبه وماء الورد مزيل العرق الطبيعي للتخلص من رائحه العرق
المكونات :-
- ثلاث ملاعق من الشبه.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقتين من زيت اللوز الحلو.
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء نظيف نضع في البيكنج بودر.
- ثم نقوم باضافة زيت اللوز الحلو مع اضافة الشبة.
- نخلط المكونات جيدا وعندما نحصل على خليط كريمي.
- نبدأ بوضع في تحت الابطين والاماكن التي يوجد بها تعرق في الجسم.
- ثم ننتظر لمدة 10 ساعات أو نضع وقبل النوم مباشرة .
- او نقوم بغسيل الجسم في الصباح .
- وسوف تشعر بالرائحة المميزة اضافة إلى ذلك تتخلص ايضا من الاسمرار التي يتواجد في المناطق الحساسة.
المكونات :-
- ثلاث ملاعق من خل التفاح.
- ملعقتين من صودا الخبز.
- ملعقتين من ماء الورد.
- أولا يجب أن نقوم بوضع صودا الخبز مع ماء الورد.
- ثم نقوم باضافة خل التفاح و نضع جميع المكونات في زجاجة الرزاز
- نبدأ بوضع كمية قليلة من هذا المزيج في قطن نظيفة
- ونبدأ بوضعها تحت الإبطين وانتظر لمدة ساعة ثم يقوم بغسيل الجسم جيدا
- وسوف نلاحظ الفرق بعد استخدام هذه الوصفه لانها تتخلص من البكتيريا التي تتراكم بشكل دائم تحت الإبطين.
المكونات:-
- خمس ملاعق من زيت الليمون .
- ملعقتين من النشا.
- اولا نقوم بوضع زيت الليمون مع النشا.
- ونخلطهم جيدا ثم نقوم وضع هذا المزيج في وعاء محكم الغلق
- و نقوم باضافته داخل الحمام.
- وبعد الحمام مباشرة نقوم بوضع هذا المزيج من كريم الليمون والنشا.
- وسوف نجد أن الجسم يصبح ناعم وابيض، ونتخلص أيضا من الرائحه الكريهة طوال اليوم.
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