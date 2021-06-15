مكون سحري ضفيه علي الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك زي الجاهزة بالظبط

مكون سحري ضفيه علي الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك كفته الفراخ من ضمن الوجبات اللذيذة سهلة جدا وسريعة التحضير والتي دائما نقوم بتناولها من المحلات الخاصة بالمشويات، فهي ذات طعم رائع كما يمكننا اليوم أن نقوم بتحضير داخل المنزل فلا تأخذ سوي دقائق اثناء تحضيرها فهي ذات طعم رائع من ضمن المشويات السهلة والسريعه، وسوف نضع لكي طريقه المطاعم من غير ما تفك ولا تكش منك كفته مثل الجاهزة، يمكنك عزيزتي ان تتطلعي على الطرق التي سوف نتحدث عنها اليوم. مكون سحري ضفيه علي الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك مكون سحري ضفيه علي الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك مقادير الكفتة 500 جرام من الفراخ المخلية من العظم.

2 فلفل اخضر حامي.

بصلة مفرومة.

بقدونس.

ربع كوب البقسماط.

بهارات الدجاج الخاصه بالكفتة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقتين من الفلفل الأسود ملعقة من الملح.

فحم طريقة كفتة الفراخ المشوية: اولا قومي بوضع البصل والفلفل في الكبة ثم قومي بإضافة البقسماط المطحون.

والبيض اخلطي المكونات جيدا بعد ذلك ضعي الدجاج المفروم والبقسماط والبهارات

ثم أضيفي الفلفل الأسود يتم خلط جميع المكونات جيدا.

ثم نضعها في وعاء عميق ونبدأ بوضع هذا الوعاء داخل الثلاجة لمدة ساعة.

قومي بعمل اصابع الكفتة وابدا بوضعه على الشواية

انتظري لمدة ثلاثة دقائق ثم قومي بتقليب الى الجانب الاخر.

وبعد 10 دقائق ويقوم بإزالتها. طريقة كفتة الفراخ المقلية: مقادير الكفتة 250 جرام من الدجاج المفروم.

ثلاث ملاعق من البقسماط.

ملعقة من الزبدة.

نصف ملعقه من الزعتر.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

نصف ملعقة من بهارات الدجاج.

ملعقة من الملح

كمية بسيطة من عصير الطماطم فلفل اسود نصف ملعقه. طريقة كفتة الفراخ المقلية اولا قومي بتقليب جميع المكونات من الدجاج المفروم والزعتر والبصل البودر والثوم البودر وجميع البهارات الاخرى.

قومي بعمل أصابع من الكفته الفراخ وأحضري وعاء عميق على النار بكمية بسيطة من الزيت.

ثم قومي باضافة ملعقة من زيت الزيتون ابداي بوضع كفتة الفراخ

وقومي بالتقليب الى جميع الجهات وعندما تحصلي على اللون الأحمر الوردي.

قومي بوضعه على أطباق التقديم الوسوم

مكون سحري ضفيه علي الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك كفته الفراخ من ضمن الوجبات اللذيذة سهلة جدا وسريعة التحضير والتي دائما نقوم بتناولها من المحلات الخاصة بالمشويات، فهي ذات طعم رائع كما يمكننا اليوم أن نقوم بتحضير داخل المنزل فلا تأخذ سوي دقائق اثناء تحضيرها فهي ذات طعم رائع من ضمن المشويات السهلة والسريعه، وسوف نضع لكي طريقه المطاعم من غير ما تفك ولا تكش منك كفته مثل الجاهزة، يمكنك عزيزتي ان تتطلعي على الطرق التي سوف نتحدث عنها اليوم. مكون سحري ضفيه علي الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك مكون سحري ضفيه علي الكفته عمرها ما هتفك ولا تكش منك مقادير الكفتة 500 جرام من الفراخ المخلية من العظم.

2 فلفل اخضر حامي.

بصلة مفرومة.

بقدونس.

ربع كوب البقسماط.

بهارات الدجاج الخاصه بالكفتة.

ثلاث ملاعق من الزيت.

ملعقتين من الفلفل الأسود ملعقة من الملح.

فحم طريقة كفتة الفراخ المشوية: اولا قومي بوضع البصل والفلفل في الكبة ثم قومي بإضافة البقسماط المطحون.

والبيض اخلطي المكونات جيدا بعد ذلك ضعي الدجاج المفروم والبقسماط والبهارات

ثم أضيفي الفلفل الأسود يتم خلط جميع المكونات جيدا.

ثم نضعها في وعاء عميق ونبدأ بوضع هذا الوعاء داخل الثلاجة لمدة ساعة.

قومي بعمل اصابع الكفتة وابدا بوضعه على الشواية

انتظري لمدة ثلاثة دقائق ثم قومي بتقليب الى الجانب الاخر.

وبعد 10 دقائق ويقوم بإزالتها. طريقة كفتة الفراخ المقلية: مقادير الكفتة 250 جرام من الدجاج المفروم.

ثلاث ملاعق من البقسماط.

ملعقة من الزبدة.

نصف ملعقه من الزعتر.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من البصل البودرة.

نصف ملعقة من بهارات الدجاج.

ملعقة من الملح

كمية بسيطة من عصير الطماطم فلفل اسود نصف ملعقه. طريقة كفتة الفراخ المقلية اولا قومي بتقليب جميع المكونات من الدجاج المفروم والزعتر والبصل البودر والثوم البودر وجميع البهارات الاخرى.

قومي بعمل أصابع من الكفته الفراخ وأحضري وعاء عميق على النار بكمية بسيطة من الزيت.

ثم قومي باضافة ملعقة من زيت الزيتون ابداي بوضع كفتة الفراخ

وقومي بالتقليب الى جميع الجهات وعندما تحصلي على اللون الأحمر الوردي.

قومي بوضعه على أطباق التقديم

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