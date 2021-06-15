طريقة عمل بلح الشام وسر قرمشته اللي هتدوم أيام بدون بيض

طريقة عمل بلح الشام المقرمش من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من السيدات، فعلى الرغم من سهولة تحضير بلح الشام إلا أن الكثير من النساء لا يستطيعون تحضيره ولا يخرجون من هذه التجربة مع نتائج مرضية، ولذلك سنقدم إليكم عبر هذا المقال أفضل طريقة لعمل بلح الشام باحترافيه وبطريقة سهلة جدا تجعله مقرمش وذهبي كالجاهز تماما وافضل. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من الزيت.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة واحدة من النشا.

مكسرات” حسب رغبتك”. طريقة تحضير بلح الشام في البيت زي الجاهز احضري إناء وضعيه على نار هادئة، ثم أضيفي إليه الماء والزبدة والزيت وقلبي المكونات حتى تتجانس.

واتركي الماء حتي يبدأ في الغليان، بعد ذلك أضيفي له الدقيق والفانيليا والملح وقلبي هذه المكونات سريعا مع بعضها البعض بواسطة ملعقة خشبية.

ثم قومي برفع هذا الخليط من على النار، بعد ذلك احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه قليل من النشا والماء ثم أضيفي عجينة بلح الشام.

وابدئي بخفقه حتى يتم التخلص من أي هواء ساخن موجود بداخله، ثم ضعي عجينة بلح الشام في كيس الحلواني ونبدأ بتشكيله ووضعه في زيت ساخن حتى ينضج من الداخل ويأخذ لون ذهبي من الخارج.

انتظر قليلا حتى يطفو بلح الشام على وجهه الزيت للتأكد من نضجه من الداخل جيدا، ثم قومي بتصفية بلح الشام من الزيت و يوضع في الشربات الجاهزة الباردة، ثم يتم تزينه بالقليل من المكسرات، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل بلح الشام في البيت ناضج ومقرمش وذو لون ذهبي مثل الجاهز. طريقة تحضير بلح الشام في البيت زي الجاهز الوسوم

طريقة عمل بلح الشام المقرمش من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من السيدات، فعلى الرغم من سهولة تحضير بلح الشام إلا أن الكثير من النساء لا يستطيعون تحضيره ولا يخرجون من هذه التجربة مع نتائج مرضية، ولذلك سنقدم إليكم عبر هذا المقال أفضل طريقة لعمل بلح الشام باحترافيه وبطريقة سهلة جدا تجعله مقرمش وذهبي كالجاهز تماما وافضل. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من الزيت.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة واحدة من النشا.

مكسرات” حسب رغبتك”. طريقة تحضير بلح الشام في البيت زي الجاهز احضري إناء وضعيه على نار هادئة، ثم أضيفي إليه الماء والزبدة والزيت وقلبي المكونات حتى تتجانس.

واتركي الماء حتي يبدأ في الغليان، بعد ذلك أضيفي له الدقيق والفانيليا والملح وقلبي هذه المكونات سريعا مع بعضها البعض بواسطة ملعقة خشبية.

ثم قومي برفع هذا الخليط من على النار، بعد ذلك احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه قليل من النشا والماء ثم أضيفي عجينة بلح الشام.

وابدئي بخفقه حتى يتم التخلص من أي هواء ساخن موجود بداخله، ثم ضعي عجينة بلح الشام في كيس الحلواني ونبدأ بتشكيله ووضعه في زيت ساخن حتى ينضج من الداخل ويأخذ لون ذهبي من الخارج.

انتظر قليلا حتى يطفو بلح الشام على وجهه الزيت للتأكد من نضجه من الداخل جيدا، ثم قومي بتصفية بلح الشام من الزيت و يوضع في الشربات الجاهزة الباردة، ثم يتم تزينه بالقليل من المكسرات، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل بلح الشام في البيت ناضج ومقرمش وذو لون ذهبي مثل الجاهز. طريقة تحضير بلح الشام في البيت زي الجاهز

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