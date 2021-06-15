اسرار تحضير كباب الميرو السعودي مثل الجاهز بالخطوات والمقادير المظبوطة

اسرار تحضير كباب الميرو السعودي مثل الجاهز بالخطوات المطبخ السعودي يجذب كل ذواقة وله نكهته الخاصة به، وخاصة طرق طهي اللحوم والفرن والفحم، أو الطهي عمومًا بالحليب والزعفران، كما نعلم جميعًا، يعتبر الكباب من أكثر الوجبات شعبية للبالغين والأطفال، وكطبق رئيسي، يمكن إقرانه مع مقبلات للاستمتاع بالطعام بشكل أكبر، لذلك سنتحدث عن خطوات تفصيلية لعمل كباب الميرو، وصفة كباب لذيذة، يتم تحضيرها وتقديمها في الكثير من الأوقات والمناسبات، أما كباب بالنسبة الميرو السعودي فهذه وجبة أصلها تركية، ويقول البعض أنه نشأ في الهند، وقد أتى به الحجاج الهنود أثناء الحج، وتناقلت طرق طهيه إلى أهل المملكة العربية السعودية. اسرار تحضير كباب الميرو السعودي مثل الجاهز المكونات لحم غنم مفروم وسط كيلو منه

4 بصل أخضر مفروم ناعماً

2 معلقة قليلة من الكمون

القرفة

2 ملاعق قليلة من الهيل الذي تم طحنه

نصف كيلو من اللحم البقري بعد ما تم فرمه

ليه الخروف المفرومة جيداً

ملعقة قليلة من القرنفل الذي تم طحنه

1 ملعقة قليلة من البابريكا

ملعقة واحدة قليلة من بودرة الثوم

1/4 كوب دقيق.

بالإضافة إلى ذلك 1/4 كوب قمح بني ناعم

كوب واحد من الماء

زيت يتم استخدامه القلي

ملح / فلفل حسب الطلب

ملعقة قليلة من الكزبرة الجافة طريقة كباب الميرو السعودي نأخذ وعاءً كبيرًا، نضع فيه قطعة اللحم الصغيرة، ثم نضيف البهارات المذكورة أعلاه؛ الثوم، والكزبرة، والقرشلة، والفلفل الأسود، والملح، والفلفل، ونقلب اللحم جيدًا باليد.

نضيف بعد ذلك الطحين والبهارات إلى اللحم ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج جيداً مع اللحم.

شكلي اللحم على شكل كرات صغيرة.

قومي بوضع الزيت على النار، ثم يتم الانتظار حتى يسخن الزيت، وكرات اللحم أو كباب الميرو يتم قليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

الميرو يتم قليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون. تترك حتي النضج وتقدم مع العيش والارز بالهنا والشفا. الوسوم

اسرار تحضير كباب الميرو السعودي مثل الجاهز بالخطوات المطبخ السعودي يجذب كل ذواقة وله نكهته الخاصة به، وخاصة طرق طهي اللحوم والفرن والفحم، أو الطهي عمومًا بالحليب والزعفران، كما نعلم جميعًا، يعتبر الكباب من أكثر الوجبات شعبية للبالغين والأطفال، وكطبق رئيسي، يمكن إقرانه مع مقبلات للاستمتاع بالطعام بشكل أكبر، لذلك سنتحدث عن خطوات تفصيلية لعمل كباب الميرو، وصفة كباب لذيذة، يتم تحضيرها وتقديمها في الكثير من الأوقات والمناسبات، أما كباب بالنسبة الميرو السعودي فهذه وجبة أصلها تركية، ويقول البعض أنه نشأ في الهند، وقد أتى به الحجاج الهنود أثناء الحج، وتناقلت طرق طهيه إلى أهل المملكة العربية السعودية. اسرار تحضير كباب الميرو السعودي مثل الجاهز المكونات لحم غنم مفروم وسط كيلو منه

4 بصل أخضر مفروم ناعماً

2 معلقة قليلة من الكمون

القرفة

2 ملاعق قليلة من الهيل الذي تم طحنه

نصف كيلو من اللحم البقري بعد ما تم فرمه

ليه الخروف المفرومة جيداً

ملعقة قليلة من القرنفل الذي تم طحنه

1 ملعقة قليلة من البابريكا

ملعقة واحدة قليلة من بودرة الثوم

1/4 كوب دقيق.

بالإضافة إلى ذلك 1/4 كوب قمح بني ناعم

كوب واحد من الماء

زيت يتم استخدامه القلي

ملح / فلفل حسب الطلب

ملعقة قليلة من الكزبرة الجافة طريقة كباب الميرو السعودي نأخذ وعاءً كبيرًا، نضع فيه قطعة اللحم الصغيرة، ثم نضيف البهارات المذكورة أعلاه؛ الثوم، والكزبرة، والقرشلة، والفلفل الأسود، والملح، والفلفل، ونقلب اللحم جيدًا باليد.

نضيف بعد ذلك الطحين والبهارات إلى اللحم ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج جيداً مع اللحم.

شكلي اللحم على شكل كرات صغيرة.

قومي بوضع الزيت على النار، ثم يتم الانتظار حتى يسخن الزيت، وكرات اللحم أو كباب الميرو يتم قليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

الميرو يتم قليها في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون. تترك حتي النضج وتقدم مع العيش والارز بالهنا والشفا.

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