الهريسة بالحليب أسرار صنعها في المنزل بكل سهولة طعمها زي بتاعة الحلواني تمام

الهريسة بالحليب أو ما تعرف باسم النمورة وهي عبارة عن نوع من الحلويات الشرقية ويتم تحضيرها من السميد بشكل أساسي، وتختلف طريقة التحضير الخاصة بها من بلد إلى أخر، فمثلا في مصر يتم تحضيرها باستخدام ماء الورد، وفي دول الخليج العربي يتم تحضيرها باستخدام حشوة التمر، وتعد من الحلويات المميزة التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ويعشقها الكبار والصغار.الهريسة بالحليب أسرار صنعها
الهريسة بالحليب يمكن تحضيرها من مجموعة من المكونات البسيطة للغاية والتي تتوفر في جميع المنازل تقريبا، وتتمثل مكونات الهريسة في:-
- 2 كوب من السميد.
- رشه من البيكنج بودر.
- 2 كوب من السكر.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- كوب جوز هند مبشور.
- كوب من لبن الزبادي.
- وأيضا كوب من الماء.
- ربع كوب لوز.
- ربع كوب حليب.
- ملعقة من عصير الليمون.
يمكنك القيام بتحضير الهريسة في المنزل بكل سهولة عبر اتباعك مجموعة من الخطوات البسيطة، وتتمثل هذه الخطوات في:-
- في البداية عليك القيام بخلط السميد مع البيكنج بودر وكذلك السكر وجوز الهند وأيضا الزبدة.
- الخطوة التالية سوف تكون عبارة عن إضافة لبن الزبادي والحليب والقيام بمزج المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماما بصورة كبيرة.
- ومن ثم عليك الآن القيام بإحضار صينية فرن، والقيام بوضع الخليط فيها ومن ثم يتم تزيين وجه الصينية باستخدام اللوز.
- والخطوة التالية سوف تكون بإدخال الصينية إلى الفرن، وتركها ي الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تكتسب اللون الأشقر.
- وبعدها نقوم بتحضير القطر عن طريق خلط الماء مع كوب من السكر وعصير الليمون، ومن ثم نضع الإناء على النار لمدة 5 دقائق.
- وبعدها يتم سكب القطر على الصينية وإدخالها إلى الفرن مرة أخرى لمدة 5 دقائق.
- وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من تحضير الهريسة بالحليب بكل سهولة في المنزل.
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الهريسة بالحليب أو ما تعرف باسم النمورة وهي عبارة عن نوع من الحلويات الشرقية ويتم تحضيرها من السميد بشكل أساسي، وتختلف طريقة التحضير الخاصة بها من بلد إلى أخر، فمثلا في مصر يتم تحضيرها باستخدام ماء الورد، وفي دول الخليج العربي يتم تحضيرها باستخدام حشوة التمر، وتعد من الحلويات المميزة التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ويعشقها الكبار والصغار.الهريسة بالحليب أسرار صنعها
الهريسة بالحليب يمكن تحضيرها من مجموعة من المكونات البسيطة للغاية والتي تتوفر في جميع المنازل تقريبا، وتتمثل مكونات الهريسة في:-
- 2 كوب من السميد.
- رشه من البيكنج بودر.
- 2 كوب من السكر.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- كوب جوز هند مبشور.
- كوب من لبن الزبادي.
- وأيضا كوب من الماء.
- ربع كوب لوز.
- ربع كوب حليب.
- ملعقة من عصير الليمون.
يمكنك القيام بتحضير الهريسة في المنزل بكل سهولة عبر اتباعك مجموعة من الخطوات البسيطة، وتتمثل هذه الخطوات في:-
- في البداية عليك القيام بخلط السميد مع البيكنج بودر وكذلك السكر وجوز الهند وأيضا الزبدة.
- الخطوة التالية سوف تكون عبارة عن إضافة لبن الزبادي والحليب والقيام بمزج المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماما بصورة كبيرة.
- ومن ثم عليك الآن القيام بإحضار صينية فرن، والقيام بوضع الخليط فيها ومن ثم يتم تزيين وجه الصينية باستخدام اللوز.
- والخطوة التالية سوف تكون بإدخال الصينية إلى الفرن، وتركها ي الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى تكتسب اللون الأشقر.
- وبعدها نقوم بتحضير القطر عن طريق خلط الماء مع كوب من السكر وعصير الليمون، ومن ثم نضع الإناء على النار لمدة 5 دقائق.
- وبعدها يتم سكب القطر على الصينية وإدخالها إلى الفرن مرة أخرى لمدة 5 دقائق.
- وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من تحضير الهريسة بالحليب بكل سهولة في المنزل.
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