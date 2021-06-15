الهريسة بالحليب أسرار صنعها في المنزل بكل سهولة طعمها زي بتاعة الحلواني تمام

الهريسة بالحليب أو ما تعرف باسم النمورة وهي عبارة عن نوع من الحلويات الشرقية ويتم تحضيرها من السميد بشكل أساسي، وتختلف طريقة التحضير الخاصة بها من بلد إلى أخر، فمثلا في مصر يتم تحضيرها باستخدام ماء الورد، وفي دول الخليج العربي يتم تحضيرها باستخدام حشوة التمر، وتعد من الحلويات المميزة التي يتم تقديمها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ويعشقها الكبار والصغار.

الهريسة بالحليب أسرار صنعها

الهريسة بالحليب يمكن تحضيرها من مجموعة من المكونات البسيطة للغاية والتي تتوفر في جميع المنازل تقريبا، وتتمثل مكونات الهريسة في:-

2 كوب من السميد.

رشه من البيكنج بودر.

2 كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

كوب جوز هند مبشور.

كوب من لبن الزبادي.

وأيضا كوب من الماء.

ربع كوب لوز.

ربع كوب حليب.

ملعقة من عصير الليمون.

يمكنك القيام بتحضير الهريسة في المنزل بكل سهولة عبر اتباعك مجموعة من الخطوات البسيطة، وتتمثل هذه الخطوات في:-