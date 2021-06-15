أسرار تحضير عجينة البيتزا السريعة الهشة لصنع أشهى بيتزا في المنزل

عجينة البيتزا السريعة، عنوان يبحث عنه الكثيرين من عشاق البيتزا فهي تعد من الوجبات الخفيفة ذو الطعم الشهي والقوام الطري والمطاط كما أن سهله جدا في إعدادها لا تحتاج الي اي وقت يمكن تناوله في أي توقيت سواء كانت كوجبة إفطار أو غذاء أو عشاء فهي خفيفة ومشبعة في نفس الوقت كما انها تقبل العديد من الحشوات حشوة الخضار والجبن واللحم والفراخ

عجينة البيتزا السريعة

من أهم الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين من عشاق البيتزا فهي تساعدهم في انجاز الوقت وخاصة الأفراد العاملين فهم يريدون التمتع بطعم البيتزا وفي نفس الوقت لا يريدون بذل وقت وجهد كبير في إعدادها ولهذا لأمر قررنا ان يكون موضوع مقالنا اليوم هو أفضل طريقة لإعداد البيتزا السريعة

أفضل طريقة لإعداد البيتزا السريعة

مكونات البيتزا السريعة

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون البكر.

½ كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

رشة من ملح الطعام الناعم.

½ ملعقة من السكر الأبيض.

½ ملعقة صغيرة من الزعير.

في إناء قومي بوضع الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافئ واتركيهم على جنب.

في اناء عميق قومي بوضع كل من الدقيق والملح والزعتر وزيت الزيتون واخلطيهم سويا حتى يتداخلوا معا.

قومي بإضافة خليط الخميرة على الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب جدًا واستمري في العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

اتركي العجينة حتى تختمر لمدة لا تقل عن ساعه.

يمكنك تحضير أي حشوة تفضلينها طول هذا الوقت .

بعد مرور الوقت المحدد قومي بفرد العجينة بشكل مستوي ثم قومي بإحضار صينية ذو حجم مناسب وادهنيها بالقليل من الزيت ثم افردي فيها العجينة وابدئي في توزيع الحشوة عليها.

قومي ترك العجينة تختمر مرة أخرى.

قومي بإدخال الصينية في فرن سابق التسخين لمدة 20 دقيقة.

طريقة التحضير البيتزا السريعة