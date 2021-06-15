كريم فاتيكا والنشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل بطريقة طبيعية

كريم فاتيكا والنشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد في المنزل كريم فاتيكا والنشا هما أكثر الكريمات فاعلية، حيث يساعدان على إطالة وفرد الشعر الخشن فورًا في أقصر وقت ممكن، كما أنه يساعد على جعل الشهر كالحرير، فهو يعتبر من أجمل وأفضل الوصفات، ويمكن أن يساعد بشكل كبير في العناية بالشعر في خطوات بسيطة للغاية، ويعتبر كريم فاتيكا من الكريمات المعروفه للشعر ووضع النشا سوف يساعد علي فعالية واستفادة أكثر للشعر، واليوم سوف نعرض عليكم من خلال الموقع كيفية صنع كريم فاتيكا والنشا لإطالة وفرد الشعر الكثيف على الفور.

سنكون على دراية ببعض المكونات، وسوف نستخدم هذه المكونات لعمل تركيبة لا تصدق تعمل على تنعيم وإطالة الشعر دون تعب، كما هو موضح أدناه:

2 ملعقة ممتلئة من كريمة فاتيكا.

عليهم 2ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة ممتلئة من النشا.

بالإضافة إلى ذلك ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

سنوضح لك طريقة تحضير الوصفات بخطوات سهلة جداً هذا الكريم يعمل على تنعيم الشعر الخشن وفرده على الفور وجعله أطول، على النحو التالي: