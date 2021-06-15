طريقة عمل فطائر المقلاة بدون خميرة بكل سهولة وبحشوة لذيذة ومميزة

فطائر المقلاة بدون خميرة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغر والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب وقت تخمير، ولا مجهود، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للعشاء، وكذلك لجوع آخر الليل، وفي الأوقات الطارئة أيضاً ، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بحشوة لذيذة وشهية ومميزة جداً، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، أو متوفرة لديكم، وتتميز فطائر المقلاة بدون خميرة بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير فطائر المقلاة بدون خميرة لكي تحضرها لأفراد أسرتها لسهولة تحضيرها، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر الصاج المحشية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال في موقع ثقفني على مكونات فطائر المقلاة بدون خميرة وطريقة تحضيرها بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر المقلاة بدون خميرة

تتكون فطائر المقلاة بدون خميرة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

310 جم من الدقيق.

180 مل من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشوة

نصف كيلو دجاج مفروم ناعم أو لحم مفروم ناعم.

حبة بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أحضر مفروم ناعم حار أو بارد.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

حبة جزرة مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر المقلاة بدون خميرة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

أولاً نحضر العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف إليه الماء بالتدريج ونعجن جيداً باليد أو بالعجانة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، (ومن الممكن أن نغطيها ونتركها ترتاح لمدة خمس دقائق، ثم نعجنها مرة ثانية حتى تصبح ناعمة).

ثم نقسم العجينة إلى خمس كور، ثم نشكلهم على شكل أسطوانة، ثم ندهنهم بالزيت ونضعهم في صينية، ثم نغطيهم بكيس بلاستك ونتركهم يرتاحوا حتى نحضر الحشوة.

ثانياً نحضر الحشوة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدجاج المفروم والبصل والفلفل الأخضر المفرومين والجزرة المبشورة والثوم المهروس والزنجبيل والصويا صوص والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الزيت، ثم نضيف الحشوة ونقلب باستمرار حتى تستوي الحشوة، ثم نرفعها من على النار، ونتركها تبرد.

ثم نفرد كل قطعة من العجينة بالشوبك بسمك رفيع، ثم نقوم بوضع مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الحشوة على طرف كل فطيرة، ثم نغلق الفطيرة جيداً بالحشوة ونكورها.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار أقل من المتوسط، ثم نضيف إليها 2 ملعقة كبيرة من الزيت، ثم نضع فيها الفطائر، ثم نقلب الفطائر من الجهتين ونتركهم حتى تكتسب لونا ذهبياً، ثم نرفعهم من على النار.

نقدم فطائر المقلاة بدون خميرة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل حشوة اللحمة المفرومة

المقادير

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعم.

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

رشة قرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة كمون صحيح.

رشة كزبرة بودر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نتركها تسخن، ثم نضيف إليها الزيت والبصل المبشور ونقلبه باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف اللحمة المفرومة ونعلي النار، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحمة. ثم نضيف الثوم المهروس والتوابل ومعجون الطماطم ونقلب باستمرار حتى تستوي اللحمة، ثم نرفع الحشوة من على النار ونضيف إليها البقدونس المفروم ناعم، ثم نتركها تبرد، وبذلك تكون الحشوة جاهزة ونستخدمها في فطائر المقلاة بدون خميرة. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير