نتيجة فورية فرد الشعر بالنشا كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر مثل الحرير

نتيجة فورية فرد الشعر بالنشا كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر حيث أن مهمة فرد الشعر من أهم طرق التجميل التي تلجأ لها الكثير من السيدات وبالأخص التي تعاني من مشكلة الشعر الخشن والمجعد، حيث أن يوجد عدة طرق ومكونات كيميائية تمكنها من تحقيق ذلك عند الذهاب لصالونات التجميل وتطبيق كلاً من الكيراتين أو البروتين والفيلر الذي ظهر مؤخراً، ولكن نحن نعلم أن ذلك الطرق مكلفة للغاية وتحتاج للمال الوفير حيث أنها تحتاج للآلاف الجنيهات، كما أنها تحتاج للذهاب لصالونات التجميل والمكوث به بالساعات، والأهم من كل ذلك أنها من أهم المواد التي تسبب تلف وتساقط الشعر على المدى البعيد ونحن في غنى عن كل ذلك، فقط قومي بتجربة كريم النشا لفرد وتنعيم الشعر بالمنزل ولا تحتاجي لأي شيء آخر.

نتيجة فورية فرد الشعر بالنشا كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

بإمكانك الآن الاستعانة بالنشا الطبيعي بهدف فرد الشعر والتخلص من مشكلة الشعر الخشن والمجعد نهائياً كما أنها طريقة سهلة للغاية وغير مكلفة تعرفي عليها الآن:

كمية تناسب طول وكثافة الشعر من النشا.

حليب سائل أو ماء إن لم يوجد.

القليل من زيت للشعر عطري.

فرد الشعر بالنشا نقوم بوضع قدر معدني على النار هادئة ويوضع به كافة المكونات وتقلب حتى أن تتجانس المكونات معاً.

نقوم بوضع قدر معدني على النار هادئة ويوضع به كافة المكونات وتقلب حتى أن تتجانس المكونات معاً. يترك الخليط على النار لمدة لا تقل عن 4 دقائق حتى تمام النضج.

من ثم يرفع من على النار ويترك حتى أن يبرد تماماً ويتم توزيعه على خصلات الشعر بالتساوي.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة ويشطف بالماء الفاتر والشامبو.

يتم الاحتفاظ بالكريم بالثلاجة ويتم استخدامه من جديد على الأقل مرة من كل أسبوع.