كيكة الخلاط بالكاكاو وبصوص الشيكولاته اللذيذ في دقائق هشه وقطنية

كيكة الخلاط بالكاكاو وبصوص الشيكولاته اللذيذ التي تعتبر من أسهل الطرق المتبعة للحصول على كيكة هشة بالطعم والقوام المرغوب به، ويتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ويتم تقديمها لأفراد عائلتك، ولكن قد تصاب الكثير من الفتيات بالدهشة عند التعرف أن الكيكة تتم في الخلاط الكهربائي، ولكنها طريقة سهلة وبسيطة وتمنحك أفضل النتائج المرغوب بها، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك واتباع خطوات عمل كيكة الخلاط بالكاكاو بأقل تكلفة وبطريقة سهلة وبسيطة للتمتع بمذاق لا يقاوم. كيكة الخلاط بالكاكاو وبصوص الشيكولاته اللذيذ إليكم الآن أسهل طريقة لعمل كيك الخلاط بالكاكاو في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك: المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

حبتان من البيض.

القليل من الملح.

كوب واحد من الزيت.

نص كوب من الكاكاو.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوبان من السكر البودرة.

ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير كيكة الكاكاو نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع حبات البيض واحدة تلو الأخرى ويضاف لها الفانيليا وتضرب جيداً حتى يتغير لونه للون الأبيض.

ثم نقوم بإضافة السكر والملح مع الاستمرار في الخلط دون توقف.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت واللبن بالتناوب تدريجياً حتى أن نحصل على قوام سائل.

في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق وخروج الهواء منه ويضاف له البيكنج بودر والكاكاو وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

تفريغ الخليط السائل ببولة ونضعه تدريجياً فوق الدقيق مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بتبطين الصينية المستخدمة في القليل من السمن والدقيق أو فرد ورق زبدة.

سكب الخليط في الصينية المستخدمة وتوزع جيداً.

تدخل الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية بالرف الأوسط.

تترك الكيكة في الفرن حتى تمام النضج لمدة نصف ساعة ومن ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقطع وتوضع بأطباق التقديم. الوسوم

كيكة الخلاط بالكاكاو وبصوص الشيكولاته اللذيذ التي تعتبر من أسهل الطرق المتبعة للحصول على كيكة هشة بالطعم والقوام المرغوب به، ويتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ويتم تقديمها لأفراد عائلتك، ولكن قد تصاب الكثير من الفتيات بالدهشة عند التعرف أن الكيكة تتم في الخلاط الكهربائي، ولكنها طريقة سهلة وبسيطة وتمنحك أفضل النتائج المرغوب بها، تعالي معي لتتعرفي عليها بنفسك واتباع خطوات عمل كيكة الخلاط بالكاكاو بأقل تكلفة وبطريقة سهلة وبسيطة للتمتع بمذاق لا يقاوم. كيكة الخلاط بالكاكاو وبصوص الشيكولاته اللذيذ إليكم الآن أسهل طريقة لعمل كيك الخلاط بالكاكاو في المنزل بمكونات بسيطة من منزلك: المكونات: كوب ونصف من الدقيق.

حبتان من البيض.

القليل من الملح.

كوب واحد من الزيت.

نص كوب من الكاكاو.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوبان من السكر البودرة.

ملعقة من الفانيليا. طريقة تحضير كيكة الكاكاو نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع حبات البيض واحدة تلو الأخرى ويضاف لها الفانيليا وتضرب جيداً حتى يتغير لونه للون الأبيض.

ثم نقوم بإضافة السكر والملح مع الاستمرار في الخلط دون توقف.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت واللبن بالتناوب تدريجياً حتى أن نحصل على قوام سائل.

في إناء عميق نقوم بنخل الدقيق وخروج الهواء منه ويضاف له البيكنج بودر والكاكاو وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

تفريغ الخليط السائل ببولة ونضعه تدريجياً فوق الدقيق مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى نحصل على القوام المطلوب.

نقوم بتبطين الصينية المستخدمة في القليل من السمن والدقيق أو فرد ورق زبدة.

سكب الخليط في الصينية المستخدمة وتوزع جيداً.

تدخل الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية بالرف الأوسط.

تترك الكيكة في الفرن حتى تمام النضج لمدة نصف ساعة ومن ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد وتقطع وتوضع بأطباق التقديم.

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