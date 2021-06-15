الثومية السورية وأسرار تحضيرها في المنزل لتقديمها بجانب الشاورما والفراخ المشوية

الثومية السورية من السلطات الشامية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار، ويتم تقديمها مع الوجبات المختلفة وخاصة الشاورما، ويمكن تحضير الثومية بالعديد من الطرق المختلفة منها ما هو مع المايونيز أو مع البطاطس بهدف رفع القيمة الغذائية لها، والحقيقة أنها تمتلك العديد من الفوائد الصحية للجسم حيث تحتوي على الثوم الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم والحماية من العديد من الأمراض المختلفة مثل الأمراض السرطانية وغيرها.مكونات الثومية السورية
الثومية السورية يمكنك القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة تماما مثل التي تباع في المطاعم، وحتى تتمكنين من فعل ذلك سوف تحتاجين إلى العديد من المكونات ومنها:-
- 10 فصوص كبيرة من الثوم المفروم فرما ناعما.
- 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الماء البارد.
- عصير ثمرة من الليمون.
والآن بعد أن قمنا بإحضار المكونات التي سبق وذكرناها، سوف نتعرف الآن على طريقة تحضير الثومية في المنزل، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في:-
- في البداية قومي بإحضار إناء صغير وقومي بخلط الثوم مع زيت الزيتون وكذلك عصير الليمون، والحرص على خلط المكونات بطريقة جيدة.
- وفي إناء أخر يتم خلط النشا مع الماء البارد، ومن ثم يتم وضع خليط النشا على نار هادئة حتى يبدأ الخليط في الغليان.
- وبعد غلى الخليط يتم رفعه عن النار ومن ثم يتم إضافة خليط الثوم إليه.
- ويتم مزج المكونات مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط تماما.
- والخطوة التالية هي القيام بترك الثومية حتى تبرد ومن ثم نقوم بحفظها في الثلاجة لحين الحاجة إليها وتقديمها.
- كما يمكنك القيام بإضافة ملعقة من الزبادي للحصول على قوام أنعم.
- وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من صنع سلطة الثومية في المنزل بكل سهولة.
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الثومية السورية من السلطات الشامية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار، ويتم تقديمها مع الوجبات المختلفة وخاصة الشاورما، ويمكن تحضير الثومية بالعديد من الطرق المختلفة منها ما هو مع المايونيز أو مع البطاطس بهدف رفع القيمة الغذائية لها، والحقيقة أنها تمتلك العديد من الفوائد الصحية للجسم حيث تحتوي على الثوم الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم والحماية من العديد من الأمراض المختلفة مثل الأمراض السرطانية وغيرها.مكونات الثومية السورية
الثومية السورية يمكنك القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة تماما مثل التي تباع في المطاعم، وحتى تتمكنين من فعل ذلك سوف تحتاجين إلى العديد من المكونات ومنها:-
- 10 فصوص كبيرة من الثوم المفروم فرما ناعما.
- 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الماء البارد.
- عصير ثمرة من الليمون.
والآن بعد أن قمنا بإحضار المكونات التي سبق وذكرناها، سوف نتعرف الآن على طريقة تحضير الثومية في المنزل، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في:-
- في البداية قومي بإحضار إناء صغير وقومي بخلط الثوم مع زيت الزيتون وكذلك عصير الليمون، والحرص على خلط المكونات بطريقة جيدة.
- وفي إناء أخر يتم خلط النشا مع الماء البارد، ومن ثم يتم وضع خليط النشا على نار هادئة حتى يبدأ الخليط في الغليان.
- وبعد غلى الخليط يتم رفعه عن النار ومن ثم يتم إضافة خليط الثوم إليه.
- ويتم مزج المكونات مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط تماما.
- والخطوة التالية هي القيام بترك الثومية حتى تبرد ومن ثم نقوم بحفظها في الثلاجة لحين الحاجة إليها وتقديمها.
- كما يمكنك القيام بإضافة ملعقة من الزبادي للحصول على قوام أنعم.
- وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من صنع سلطة الثومية في المنزل بكل سهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثومية السورية وأسرار تحضيرها في المنزل لتقديمها بجانب الشاورما والفراخ المشوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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