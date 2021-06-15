الثومية السورية وأسرار تحضيرها في المنزل لتقديمها بجانب الشاورما والفراخ المشوية

الثومية السورية من السلطات الشامية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار، ويتم تقديمها مع الوجبات المختلفة وخاصة الشاورما، ويمكن تحضير الثومية بالعديد من الطرق المختلفة منها ما هو مع المايونيز أو مع البطاطس بهدف رفع القيمة الغذائية لها، والحقيقة أنها تمتلك العديد من الفوائد الصحية للجسم حيث تحتوي على الثوم الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم والحماية من العديد من الأمراض المختلفة مثل الأمراض السرطانية وغيرها.

الثومية السورية يمكنك القيام بتحضيرها في المنزل بكل سهولة تماما مثل التي تباع في المطاعم، وحتى تتمكنين من فعل ذلك سوف تحتاجين إلى العديد من المكونات ومنها:-

10 فصوص كبيرة من الثوم المفروم فرما ناعما.

5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء البارد.

عصير ثمرة من الليمون.

والآن بعد أن قمنا بإحضار المكونات التي سبق وذكرناها، سوف نتعرف الآن على طريقة تحضير الثومية في المنزل، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتمثل في:-