كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف بشرة بيضاء وردية طول اليوم

كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف تستخدم العديد من النساء كريم البنجر على وجههن، لذا فإن للشمندر أو البنجر فوائد عديدة للبشرة، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن والبروتينات والفيتامينات، وذلك لاحتوائه على النترات والأصباغ غير العضوية، في حين أن البنجر الأحمر منخفض السعرات الحرارية وله خصائص طبية مخصصة، لذلك، في هذه المقالة، سوف نقدم لك مجموعة من وصفات كريم البنجر التي يمكن أن تساعد البشرة على الانتعاش والتزويد بشكل طبيعي.كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف
هذا الكريم الرهيب والرائع يعمل على تفتيح ولتوريد الخدود ويحتوي على العناصر الآتية:
- بنجر حجمه متوسط.
- 2 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة ممتلئة طعام زيت جنين القمح.
- سنتعرف من خلال مقالتنا على طرق تحضير كريم البنجر والنشا الرهيبة والتي يمكن استخدامها للخدود والقضاء على التجاعيد ولتبييض البشرة وعدم ظهورها على الجلد كما هو موضح أدناه:
- نقطع البنجر ونضعه في وعاء صغير ونسلقه.
- نقوم بإحضار خلاطًا كهربائيًا وكذلك نقوم بوضعه فيه البنجر مطبوخًا ونضع عليه ملعقتين كبيرتين من الماء ونقلب جيدًا.
- نصفيها حتى يتم الحصول على عصير البنجر.
- العصير نأخذه، ونضع ملعقتين كبيرتين من النشا في الأعلى، ونمزج المزيج البارد حتى يتكاثف.
- ضعي الخليط على الموقد حتى يثخن القوام ويتحول إلى اللون الأحمر.
- أزلنا المزيج عن النار، وسكبنا ملعقة من جوز الهند وملعقة من زيت جنين القمح المحتوي على فيتامينات متعددة، وخلطنا جميع المكونات جيدًا.
- سنقوم بتنظيف البشرة، ثم نضع الكريم على البشرة كل يوم، ستلاحظين أن البشرة أصبحت جيدة جدًا، دون أي مكياج آخر.
- نضع مستحضرات التجميل في علبة فارغة ونستخدمها كل يوم لجعل الخدين وردية ونزيهة وخالية من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
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كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف تستخدم العديد من النساء كريم البنجر على وجههن، لذا فإن للشمندر أو البنجر فوائد عديدة للبشرة، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن والبروتينات والفيتامينات، وذلك لاحتوائه على النترات والأصباغ غير العضوية، في حين أن البنجر الأحمر منخفض السعرات الحرارية وله خصائص طبية مخصصة، لذلك، في هذه المقالة، سوف نقدم لك مجموعة من وصفات كريم البنجر التي يمكن أن تساعد البشرة على الانتعاش والتزويد بشكل طبيعي.كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف
هذا الكريم الرهيب والرائع يعمل على تفتيح ولتوريد الخدود ويحتوي على العناصر الآتية:
- بنجر حجمه متوسط.
- 2 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة ممتلئة طعام زيت جنين القمح.
- سنتعرف من خلال مقالتنا على طرق تحضير كريم البنجر والنشا الرهيبة والتي يمكن استخدامها للخدود والقضاء على التجاعيد ولتبييض البشرة وعدم ظهورها على الجلد كما هو موضح أدناه:
- نقطع البنجر ونضعه في وعاء صغير ونسلقه.
- نقوم بإحضار خلاطًا كهربائيًا وكذلك نقوم بوضعه فيه البنجر مطبوخًا ونضع عليه ملعقتين كبيرتين من الماء ونقلب جيدًا.
- نصفيها حتى يتم الحصول على عصير البنجر.
- العصير نأخذه، ونضع ملعقتين كبيرتين من النشا في الأعلى، ونمزج المزيج البارد حتى يتكاثف.
- ضعي الخليط على الموقد حتى يثخن القوام ويتحول إلى اللون الأحمر.
- أزلنا المزيج عن النار، وسكبنا ملعقة من جوز الهند وملعقة من زيت جنين القمح المحتوي على فيتامينات متعددة، وخلطنا جميع المكونات جيدًا.
- سنقوم بتنظيف البشرة، ثم نضع الكريم على البشرة كل يوم، ستلاحظين أن البشرة أصبحت جيدة جدًا، دون أي مكياج آخر.
- نضع مستحضرات التجميل في علبة فارغة ونستخدمها كل يوم لجعل الخدين وردية ونزيهة وخالية من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
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