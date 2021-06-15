كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف بشرة بيضاء وردية طول اليوم

كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف تستخدم العديد من النساء كريم البنجر على وجههن، لذا فإن للشمندر أو البنجر فوائد عديدة للبشرة، كما أنه يحتوي على العديد من المعادن والبروتينات والفيتامينات، وذلك لاحتوائه على النترات والأصباغ غير العضوية، في حين أن البنجر الأحمر منخفض السعرات الحرارية وله خصائص طبية مخصصة، لذلك، في هذه المقالة، سوف نقدم لك مجموعة من وصفات كريم البنجر التي يمكن أن تساعد البشرة على الانتعاش والتزويد بشكل طبيعي.

هذا الكريم الرهيب والرائع يعمل على تفتيح ولتوريد الخدود ويحتوي على العناصر الآتية:

بنجر حجمه متوسط.

2 ملاعق كبيرة نشا.

1 ملعقة ممتلئة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة ممتلئة طعام زيت جنين القمح.