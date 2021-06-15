خلطة المحشي طريقة إعدادها بصورة بسيطة للغاية وسر التسبيكة الأصلية

خلطة المحشي والطريقة الصحيحة التي يمكنك بها إعدادها هو ما يشغل بال الكثير من السيدات، حيث يعد المحشي بكافة أنواعه من الأكلات الرئيسية التي يتم إعدادها في كافة المنازل دون أي استثناء، ويعد المحشي من الوجبات المفضلة للعديد منت نظرا للمذاق المميز الذي يتمتع به، وأيضا يمتاز بسهولة التحضير، وسوف نتعرف اليوم على الطريقة المثالية التي يمكنك بها إعداد خلطة المحشي.

خلطة المحشي حتى تتمكنين من تحضيرها سوف تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة والتي تتمثل في:-

كيلو من الطماطم.

ثمرتان كبيرتان من البصل.

كيلو أرز.

رشه صغيرة من الملح.

كمية من البهارات حسب الرغبة.

كمية من الشبت والنعناع والبقدونس.

وأيضا كمية من السمن.

بعد أن تقومي بإحضار المكونات السابقة عليك الآن أن تقومي باتباع الخطوات التالية حتى تتمكني من تحضير الخلطة والتي تتمثل في:-