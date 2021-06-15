خلطة المحشي طريقة إعدادها بصورة بسيطة للغاية وسر التسبيكة الأصلية

خلطة المحشي والطريقة الصحيحة التي يمكنك بها إعدادها هو ما يشغل بال الكثير من السيدات، حيث يعد المحشي بكافة أنواعه من الأكلات الرئيسية التي يتم إعدادها في كافة المنازل دون أي استثناء، ويعد المحشي من الوجبات المفضلة للعديد منت نظرا للمذاق المميز الذي يتمتع به، وأيضا يمتاز بسهولة التحضير، وسوف نتعرف اليوم على الطريقة المثالية التي يمكنك بها إعداد خلطة المحشي.مكونات خلطة المحشي
خلطة المحشي حتى تتمكنين من تحضيرها سوف تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة والتي تتمثل في:-
- كيلو من الطماطم.
- ثمرتان كبيرتان من البصل.
- كيلو أرز.
- رشه صغيرة من الملح.
- كمية من البهارات حسب الرغبة.
- كمية من الشبت والنعناع والبقدونس.
- وأيضا كمية من السمن.
بعد أن تقومي بإحضار المكونات السابقة عليك الآن أن تقومي باتباع الخطوات التالية حتى تتمكني من تحضير الخلطة والتي تتمثل في:-
- القيام بخلط الطماطم مع البصل باستخدام الخلاط الكهربائي، ويتم ذلك بعد تنظيف الطماطم والبصل بصورة جيدة.
- يتم تسخين السمن على النار، ومن ثم يتم إضافة خليط الطماطم والبصل إلى السمن، وترك الخليط لبعض الوقت لحين الوصول إلى درجة السماكة المطلوبة.
- ومن ثم يتم إضافة الملح والبهارات على الخليط.
- والآن عليك أن تقوم بتقليب المكونات السابقة مع بعضها وتركها حتى تبرد.
- ومن ثم يتم غسل الأرز جيدا، وإضافة الخليط السابق إلى الأرز بعد تصفيته والقيام بتقليب المكونات السابقة مع بعضها.
- وبعد ذلك يتك تقطيع الشبت والنعناع والبقدونس إلى مجموعة من القطع الصغيرة، ومن ثم يتم إضافتها إلى الخليط مع التقليب جيدا.
- وفي حالة لاحظت أن الخليط غير لامع بالدرجة المطلوبة يمكنك إضافة كمية صغيرة من السمن حتى تصل إلى درجة اللمعان المطلوبة.
- وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من صنع خلطة المحشي بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.
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خلطة المحشي والطريقة الصحيحة التي يمكنك بها إعدادها هو ما يشغل بال الكثير من السيدات، حيث يعد المحشي بكافة أنواعه من الأكلات الرئيسية التي يتم إعدادها في كافة المنازل دون أي استثناء، ويعد المحشي من الوجبات المفضلة للعديد منت نظرا للمذاق المميز الذي يتمتع به، وأيضا يمتاز بسهولة التحضير، وسوف نتعرف اليوم على الطريقة المثالية التي يمكنك بها إعداد خلطة المحشي.مكونات خلطة المحشي
خلطة المحشي حتى تتمكنين من تحضيرها سوف تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة والتي تتمثل في:-
- كيلو من الطماطم.
- ثمرتان كبيرتان من البصل.
- كيلو أرز.
- رشه صغيرة من الملح.
- كمية من البهارات حسب الرغبة.
- كمية من الشبت والنعناع والبقدونس.
- وأيضا كمية من السمن.
بعد أن تقومي بإحضار المكونات السابقة عليك الآن أن تقومي باتباع الخطوات التالية حتى تتمكني من تحضير الخلطة والتي تتمثل في:-
- القيام بخلط الطماطم مع البصل باستخدام الخلاط الكهربائي، ويتم ذلك بعد تنظيف الطماطم والبصل بصورة جيدة.
- يتم تسخين السمن على النار، ومن ثم يتم إضافة خليط الطماطم والبصل إلى السمن، وترك الخليط لبعض الوقت لحين الوصول إلى درجة السماكة المطلوبة.
- ومن ثم يتم إضافة الملح والبهارات على الخليط.
- والآن عليك أن تقوم بتقليب المكونات السابقة مع بعضها وتركها حتى تبرد.
- ومن ثم يتم غسل الأرز جيدا، وإضافة الخليط السابق إلى الأرز بعد تصفيته والقيام بتقليب المكونات السابقة مع بعضها.
- وبعد ذلك يتك تقطيع الشبت والنعناع والبقدونس إلى مجموعة من القطع الصغيرة، ومن ثم يتم إضافتها إلى الخليط مع التقليب جيدا.
- وفي حالة لاحظت أن الخليط غير لامع بالدرجة المطلوبة يمكنك إضافة كمية صغيرة من السمن حتى تصل إلى درجة اللمعان المطلوبة.
- وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من صنع خلطة المحشي بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.
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