طريقة عمل فطائر الطاسة الشهية باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وروعة

تعتبر فطائر الطاسة ، من الأكلات اللذيذة التي تحضر بكل سهولة في المنزل، تمتاز الفطيرة بطعم مميز وشهي، وهي من الأكلات التي يتم حشواها بحشوات مختلفة ومتنوعة من أهمها اللحمة المفرومة، وتمتاز طريقة تحضيرها بأنها سهلة وسريعة حيث أنها لا تحتاج إلي الفرن في عملها، بل بكل سهولة يمكن تسويتها داخل طاسة غير قابلة للالتصاق على البوتاجاز، وتعد هي من الأكلات السريعة التي يمكن تقديمها كوجبة في العشاء أو يمكن إعدادها في وجبة الغداء، والاستغناء عن شراء الفطائر الجاهزة التي تباع في المحلات، وتمتاز الفطائر بأنها تتكون من مكونات بسيطة جداً ومتوفرة داخل المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة بطريقة بسيطة وسهولة في التحضير.

مكونات عمل فطائر الطاسة بالمنزل

تعد مكونات الفطائر سهلة جداً وبسيطة وتمتاز بأنها موجودة داخل كل بيت وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو دقيق.

رشة ملح.

1 كوب لبن.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب زيت.

للحشو

ربع كيلو من اللحم المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

قر ن فلفل رومي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقدار ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة الكزبرة الجافة.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الطاسة بخطوات بسيطة جدا وهي تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ

في وعاء متوسط الحجم نقوم بوضع السكر والخمير واللبن ورشة الملح، ونقلب المكونات. يضاف الدقيق وتقلب المكونات ثم يضاف الماء تدريجياً، حتي تتكون لدينا عجينة . ثم يضاف إليها كمية الزيت حتي يختلط مع العجينة تماماً، وتصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية. تترك لكي تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها. بعد ذلك يقسم العجين إلي كرات صغيرة، ويترك لمدة عشر دقائق حتي ترتاح ويسهل فردها. تفرد كل كرة باستخدام النشابة إلي شكل دائري ثم يوضع بداخلها مقدار ملعقة من الحشوة، وتغلق العجينة على شكل كرة. ثم تفرد باستخدام اليد قليلاً إلي شكل دائرة، نكرر تلك الخطوات مع باقية كرات العجين. توضع طاسة على نار متوسطة وتمسح بالقليل من الزيت، ثم توضع الفطائر داخلها وتترك لمدة دقيقة ثم تقلب على الوجه الآخر حتي تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي. تقدم وهي ساخنة بالهنا والشفا.

طريقة تحضير الحشوة

يتم تحضير حشوة اللحم المفروم باتباع الآتي:ـ