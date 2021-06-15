ماسك النشا والعسل للقضاء على الشعر المجعد وجعله ناعم ولامع كالحرير

ماسك النشا والعسل من الماسكات الطبيعية المهمة التي أثبتت نجاحها فى علاج الشعر المجعد بطريقة آمنة وفعالة، لجئت العديد من السيدات إلى المنتجات الطبيعية لأنها لا تسبب مشاكل للشعر غير المنتجات الكيميائية التي تتسبب فى تلف وتقصفه وتؤدى إلى توقف نموه، لذلك اتجهت الكثير من السيدات إلى الوصفات والطرق الطبيعية للحفاظ على صحة الشعر وفرده بطريقة لا تؤذى الشعر، وبما ان الشعر تاج المرأة تبحث كل سيدة عن كل ما يجعلها بكامل جمالها امام زوجها، لذلك سوف لكم اليوم وصفة جميلة جدا فى علاج الشعر المجعد وجعله ناعم كالحرير، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير ماسك النشا والعسل فى المنزل بسهولة وفوائده. مكونات ماسك النشا والعسل مكونات ماسك النشا والعسل يتكون ماسك النشا والعسل من مكونات سهلة جدا وبسيطة وموجودة فى المنزل وبدون تكلفة عالية وهى كمايلي: ٤ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٣ ملعقة كبيرة من العسل.

٤ ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام طريقة عمل ماسك النشا والعسل من السهل عملها فى المنزل بكل سهولة ولا تحتاج إلى مجهود كبير واستخدامها أيضا سهل وهى كالتالي: نحضر اناء زجاجى متوسط الحجم ونقوم بوضع النشا وعليه زيت الزيتون والعسل ونقلهم جيدا حتى يصبح الخليط قوامه كريمة. ثم نقوم بتنظيف الشعر جيدا بالشامبو أو الصابون الطبى المناسب ونجففه جيدا. قسمى الشعر إلى خصل وبفرشاة نظيفة قومى بتوزيع الماسك على الشعر. ندلك فروة الرأس جيدا حتى الأطراف لمدة ١٠ دقائق. ونترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر. فوائد النشا للشعر المجعد للنشا فوائد عديدة للبشرة والشعر وسوف نتحدث اليوم عن فوائده الكثيرة والجميلة للشعر وهى كمايلي: يحتوى النشا على الجلوكوز وهو من المواد الهامة لتغذية الشعر وصحته ويقوى البصيلات ويعمل على فردها. يتكون من فيتامين الذى يساعد فى فرد الشعر بسبب قدرته على نمو البصيلات بشكل منتظم وبذلك يخلصنا من مشكلة تساقط الشعر نهائيا. يحتوى على معدن البوتاسيوم الذى يساعد فى حماية الشعر من الجفاف وقدرته على ترطيب الشعر وجعله ناعم وصحى. يعمل على ضبط افرازات الغدد الدهنية الموجودة فى فروة الرأس وبذلك يوفر للشعر الرطوبة اللازمة و التى تساعد فى فرد الشعر. وبه معادن الفسفور والصوديوم اللذان يؤديان الى تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي نمو شعر صحي خالى من التجاعيد. الوسوم

ماسك النشا والعسل من الماسكات الطبيعية المهمة التي أثبتت نجاحها فى علاج الشعر المجعد بطريقة آمنة وفعالة، لجئت العديد من السيدات إلى المنتجات الطبيعية لأنها لا تسبب مشاكل للشعر غير المنتجات الكيميائية التي تتسبب فى تلف وتقصفه وتؤدى إلى توقف نموه، لذلك اتجهت الكثير من السيدات إلى الوصفات والطرق الطبيعية للحفاظ على صحة الشعر وفرده بطريقة لا تؤذى الشعر، وبما ان الشعر تاج المرأة تبحث كل سيدة عن كل ما يجعلها بكامل جمالها امام زوجها، لذلك سوف لكم اليوم وصفة جميلة جدا فى علاج الشعر المجعد وجعله ناعم كالحرير، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير ماسك النشا والعسل فى المنزل بسهولة وفوائده. مكونات ماسك النشا والعسل مكونات ماسك النشا والعسل يتكون ماسك النشا والعسل من مكونات سهلة جدا وبسيطة وموجودة فى المنزل وبدون تكلفة عالية وهى كمايلي: ٤ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٣ ملعقة كبيرة من العسل.

٤ ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام طريقة عمل ماسك النشا والعسل من السهل عملها فى المنزل بكل سهولة ولا تحتاج إلى مجهود كبير واستخدامها أيضا سهل وهى كالتالي: نحضر اناء زجاجى متوسط الحجم ونقوم بوضع النشا وعليه زيت الزيتون والعسل ونقلهم جيدا حتى يصبح الخليط قوامه كريمة. ثم نقوم بتنظيف الشعر جيدا بالشامبو أو الصابون الطبى المناسب ونجففه جيدا. قسمى الشعر إلى خصل وبفرشاة نظيفة قومى بتوزيع الماسك على الشعر. ندلك فروة الرأس جيدا حتى الأطراف لمدة ١٠ دقائق. ونترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر. فوائد النشا للشعر المجعد للنشا فوائد عديدة للبشرة والشعر وسوف نتحدث اليوم عن فوائده الكثيرة والجميلة للشعر وهى كمايلي: يحتوى النشا على الجلوكوز وهو من المواد الهامة لتغذية الشعر وصحته ويقوى البصيلات ويعمل على فردها. يتكون من فيتامين الذى يساعد فى فرد الشعر بسبب قدرته على نمو البصيلات بشكل منتظم وبذلك يخلصنا من مشكلة تساقط الشعر نهائيا. يحتوى على معدن البوتاسيوم الذى يساعد فى حماية الشعر من الجفاف وقدرته على ترطيب الشعر وجعله ناعم وصحى. يعمل على ضبط افرازات الغدد الدهنية الموجودة فى فروة الرأس وبذلك يوفر للشعر الرطوبة اللازمة و التى تساعد فى فرد الشعر. وبه معادن الفسفور والصوديوم اللذان يؤديان الى تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي نمو شعر صحي خالى من التجاعيد.

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