أسرار تحضير كيكة الزبادي في الخلاط بطريقة سريعة وسهلة

كيكة الزبادي في الخلاط من الكيكات الي يبحث عن طريقتها الكثير، لأنها من أكثر أنواع الكيكات التي يحبها الكبار والصغار، ومكوناتها قليلة وتحضر في وقت بسيط، وطعمها رائع، ويمكن عملها بالمنزل وتكون بنفس طعم كيكة المحلات، وسوف نتعرف الآن على اسهل طريقة لتحضيرها.

كيكة الزبادي في الخلاط

الكثير يحب الكيك وخاصة في أعياد الميلاد والمناسبات، ولكن عند شرائها من المحلات تكون باهظة السعر، والآن أصبح تحضيرها بالمنزل ممكنًا، وطريقة تحضيرها سهلة، وسوف نتعرف عليها الآن.

ثلاث حبات بيض.

كوب واحد من السكر.

ذرة فانيليا.

علبتان زبادي.

نصف كوب زيت وزبدة يتم خلطهم معًا.

بيكنج باودر.

كوبان دقيق.

نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا في وعاء الخلاط الكهربائي، ونخفق حتى يهيش الخليط.

نقوم بإضافة الزيت والبيض والزبادي، ونخفق مرة ثانية

في صينية نقوم بدهنها بالزيت ورشة دقيق.

في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق والملح والبيكنج باودر، وبعد ذلك نضع الخليط الموجود بالخلاط الكهربائي عليه

التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات جميعها.

في صينية متوسطة الحجم ندهنها بالزيت أو الزبدة مع رشة دقيق، وهذه الخطوة حتى لا يلتصق الكيك بالصينية بعد تمام النضج.

نقوم بإدخال الثينية الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة.

نخرجها بعد مرور الوقت المحدد.

نقدمها مع الشاي أو مشروبات باردة.

لابد من تسخين الفرن أولًا على درجة حرارة 200 درجة.

الالتزام بالمقادير، حتى نحصل على نتيجة مرضية.

يمكن وضع ملعقة واحدة من الخل.

تترك لتبرد بعد إخراجها من الفرن لتسهل عملية التقطيع والتقديم.

لا يفتح الفرن أثناء عملية التسوية حتى لا يهبط الكيك.

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