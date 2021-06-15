كريم طبيعي لتفتيح البشرة اصنعيه من الليمون والعسل بكل سهولة واستغني عن منتجات الصيدلية

كريم طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من العيوب الموجودة بالبشرة، فهناك العديد من الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكنك الاستعانة بها للتخلص من العيوب الموجودة في البشرة والعمل على تفتيحها، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، وسوف نتعرف اليوم على طريقة صنع كريم من المواد الطبيعية لتفتيح البشرة.كريم طبيعي لتفتيح البشرة من الليمون والعسل
كريم طبيعي لتفتيح البشرة من الليمون والعسل من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكنك استخدامها، حيث يعمل الليمون على التخلص من خلايا الجلد الميت التي تكون موجودة على البشرة، ويعمل العسل على تغذية البشرة، ويمكنك تحضير هذه الوصفة من المكونات التالية:-
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.
- وكذلك 2 ملعقة من لبن الزبادي.
وطريقة التحضير بسيطة للغاية فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:-
- القيام بمزج عصير الليمون مع العسل ولبن الزبادي في إناء، والحرص على خلط المكونات جيدا.
- ومن ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة وتركه عليها لمدة 10 دقائق.
- وبعدها نقوم بغمس قطعة من القطن في الماء الدافئ والقيام بتركها حتى تجف تماما.
- ونقوم بتكرار هذه العملية لمدة شهر كامل وسوف تلاحظين النتائج المميزة التي حصلت عليها.
كريم اللوز والزبادي أيضا من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بصورة أكثر من رائعة، ولكي تقومي بتحضير هذا الكريم سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:-
- 8 ثمرات من اللوز.
- نصف كوب كبير من الزبادي.
- ملعقة من مسحوق الكركم.
- ملعقة من مسحوق خشب الصندل.
- 5 قطرات من عصير الليمون.
- 4 أعواد من الزعفران.
وبالنسبة لطريقة التحضير:-
- سوف نقوم بنقع اللوز لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بطحنه.
- ومن ثم نقوم بمزج المكونات مع عجينة اللوز.
- وبعدها يتم تطبيق المزيج على البشرة.
- وبذلك نكون قد تمكنا من صنع كريم طبيعي لتفتيح البشرة.
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كريم طبيعي لتفتيح البشرة والتخلص من العيوب الموجودة بالبشرة، فهناك العديد من الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكنك الاستعانة بها للتخلص من العيوب الموجودة في البشرة والعمل على تفتيحها، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، وسوف نتعرف اليوم على طريقة صنع كريم من المواد الطبيعية لتفتيح البشرة.كريم طبيعي لتفتيح البشرة من الليمون والعسل
كريم طبيعي لتفتيح البشرة من الليمون والعسل من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكنك استخدامها، حيث يعمل الليمون على التخلص من خلايا الجلد الميت التي تكون موجودة على البشرة، ويعمل العسل على تغذية البشرة، ويمكنك تحضير هذه الوصفة من المكونات التالية:-
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.
- وكذلك 2 ملعقة من لبن الزبادي.
وطريقة التحضير بسيطة للغاية فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:-
- القيام بمزج عصير الليمون مع العسل ولبن الزبادي في إناء، والحرص على خلط المكونات جيدا.
- ومن ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة وتركه عليها لمدة 10 دقائق.
- وبعدها نقوم بغمس قطعة من القطن في الماء الدافئ والقيام بتركها حتى تجف تماما.
- ونقوم بتكرار هذه العملية لمدة شهر كامل وسوف تلاحظين النتائج المميزة التي حصلت عليها.
كريم اللوز والزبادي أيضا من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بصورة أكثر من رائعة، ولكي تقومي بتحضير هذا الكريم سوف تحتاجين إلى المكونات التالية:-
- 8 ثمرات من اللوز.
- نصف كوب كبير من الزبادي.
- ملعقة من مسحوق الكركم.
- ملعقة من مسحوق خشب الصندل.
- 5 قطرات من عصير الليمون.
- 4 أعواد من الزعفران.
وبالنسبة لطريقة التحضير:-
- سوف نقوم بنقع اللوز لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بطحنه.
- ومن ثم نقوم بمزج المكونات مع عجينة اللوز.
- وبعدها يتم تطبيق المزيج على البشرة.
- وبذلك نكون قد تمكنا من صنع كريم طبيعي لتفتيح البشرة.
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