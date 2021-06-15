طريقة عمل دونات محشية كاسترد بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

دونات محشية كاسترد ، من ألذ وأشهى أنواع الدونات المحشية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها من المعجنات والحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة في الوطن العربي أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والشهي والجميل، وشكلها الجذاب، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، وكذلك مكوناتها بسيطة، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كعك الكاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات دونات محشية كاسترد وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات دونات محشية كاسترد

تتكون دونات محشية كاسترد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

160 مل حليب دافئ.

6 جم خميرة فورية.

5 ملعقة كبيرة سكر.

350 جم دقيق مخبوزات.

6 جم ملح.

40 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

زيت غزير للقلي.

سكر بودرة.

مقادير كريمة الكاسترد

صفار 3 بيضات.

40 جم سكر.

رشة ملح.

20 جم زبدة غير مملحة.

300 مل حليب.

ملعقة كبيرة خلاصة الفانيليا.

20 جم دقيق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على دونات محشية كاسترد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر العجينة

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه البيضة ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي. ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية ونخلطهم جيداً. ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيداً بسباتولا، ثم نعجن جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. بعد ذلك نضيف الزبدة ونخلطهم جيداً، ثم نعجن جيداً لمدة ثلاث دقائق. ثم نضع العجينة في وعاء ونغطيها بكيس بلاستك، ثم نتركها في مكان دافئ حتى تختمر.

ثانياً نحضر كريمة الكاسترد