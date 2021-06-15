طريقة عمل لازانيا باللحم والموتزريلا في المنزل افضل من المطاعم، تعتبر الازانيا من الوجبات السريعة وتتميز بتوفر بها عناصر غذائية صحية وهناك طرق كثيرة لتحضيرها، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل اللازانيا باللحم والموتزريلا في المنزل. مقادير عمل لازانيا باللحم والموتزريلا نصف كيلو شرائح اللازانيا. نصف كيلو لحم مفروم. حبة بصل كبيرة الحجم مفرومه ناعماً. نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة. 6 حبات طماطم متوسطة الحجم. 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم. ملعقة كبيرة بقدونس. ملعقة كبيرة ونصف ريحان. ملعقة صغيرة بهار لحم. 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. ملعقة صغيرة ونصف ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ربع كوب جبن بارميزان مبشور. 2 كوب جبن موتزريلا مبشور. طريقة تحضير لازانيا اللحم والموتزريلا نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم به ماء حتى نصفه ويوضع على نار عالية حتى الغليان ثم يرفع من على النار. نحضر حبات الطماطم ونقوم بغسلها جيداً ثم يشق أعلاها بخطين متعارضين ثم توضع في الماء المغلى وتترك لمدة 10 دقائق حتى تبدأ قشرتها في الإنفصال. نقوم برفع حبات الطماطم من الماء المغلى وتغسل بالماء البارد مره اخرى ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة. الآن نقوم بوضع مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة ويوضع به الزيت حتى يسخن ثم يضاف إليها البصل المفروم ويقلب لمدة 3 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون. ثم يضاف الثوم المفروم إلى البصل ويقلب جيداً لمدة دقيقة وبعدها يتم إضافة اللحم المفروم إلى خليط البصل ويقلب جيداً حتى يتحول لونه إلى الذهبي. الآن نقوم بإضافة بهارات اللحم والفلفل الأسود إلى الخليط ثم يقلب حتى يمتزج الآن نقوم بإضافة كوب من الماء إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب ثم يترك على النار حتى يتشبع. نقوم بتهدئة النار أسفل المقلاة ونضيف نصف كمية مكعبات الطماطم وأيضاً معجون الطماطم والبقدونس والريحان مع الملح إلى اللحم ويقلب جيداً ويترك حتى ينضج. الآن نحضر صينية فرن ونضع بها الكمية المتبقية من مكعبات الطماطم وتوزع جيداً ثم تضيف إليها طبقة من شرائح اللازانيا حتى تغطي اسفل الصينية. ثم نضيف نصف كمية خليط اللحم على طبقة اللازانيا وتوزع جيداً بالتساوي ثم نضع طبقه اخرى من شرائح اللازانيا على اللحم ثم المتبقى من خليط اللحم ثم نضع اخر طبقه من شرائح اللازانيا. وأخيراً نقوم بوضع جبن البارميزان ثم جبن الموتزاريلا المبشور على الصينية ونقوم بتغطية الصينية بورق الألومنيوم. نقوم بإدخال صينية اللازانيا في الفرن لمدة 20 دقيقة ويكون ساخن على درجة حرارة 180 مئوية ثم يرفع ورق الالومنيوم وتترك في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويتحول لونها إلى الذهبي. الآن نقوم بإخراجها وتقطع وتقدم ساخنه. مقادير عمل لازانيا باللحم والموتزريلاطريقة تحضير لازانيا اللحم والموتزريلا الوسوم

طريقة عمل لازانيا باللحم والموتزريلا في المنزل افضل من المطاعم، تعتبر الازانيا من الوجبات السريعة وتتميز بتوفر بها عناصر غذائية صحية وهناك طرق كثيرة لتحضيرها، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل اللازانيا باللحم والموتزريلا في المنزل. مقادير عمل لازانيا باللحم والموتزريلا نصف كيلو شرائح اللازانيا. نصف كيلو لحم مفروم. حبة بصل كبيرة الحجم مفرومه ناعماً. نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة. 6 حبات طماطم متوسطة الحجم. 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم. ملعقة كبيرة بقدونس. ملعقة كبيرة ونصف ريحان. ملعقة صغيرة بهار لحم. 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون. ملعقة صغيرة ونصف ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ربع كوب جبن بارميزان مبشور. 2 كوب جبن موتزريلا مبشور. طريقة تحضير لازانيا اللحم والموتزريلا نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم به ماء حتى نصفه ويوضع على نار عالية حتى الغليان ثم يرفع من على النار. نحضر حبات الطماطم ونقوم بغسلها جيداً ثم يشق أعلاها بخطين متعارضين ثم توضع في الماء المغلى وتترك لمدة 10 دقائق حتى تبدأ قشرتها في الإنفصال. نقوم برفع حبات الطماطم من الماء المغلى وتغسل بالماء البارد مره اخرى ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة. الآن نقوم بوضع مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة ويوضع به الزيت حتى يسخن ثم يضاف إليها البصل المفروم ويقلب لمدة 3 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون. ثم يضاف الثوم المفروم إلى البصل ويقلب جيداً لمدة دقيقة وبعدها يتم إضافة اللحم المفروم إلى خليط البصل ويقلب جيداً حتى يتحول لونه إلى الذهبي. الآن نقوم بإضافة بهارات اللحم والفلفل الأسود إلى الخليط ثم يقلب حتى يمتزج الآن نقوم بإضافة كوب من الماء إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب ثم يترك على النار حتى يتشبع. نقوم بتهدئة النار أسفل المقلاة ونضيف نصف كمية مكعبات الطماطم وأيضاً معجون الطماطم والبقدونس والريحان مع الملح إلى اللحم ويقلب جيداً ويترك حتى ينضج. الآن نحضر صينية فرن ونضع بها الكمية المتبقية من مكعبات الطماطم وتوزع جيداً ثم تضيف إليها طبقة من شرائح اللازانيا حتى تغطي اسفل الصينية. ثم نضيف نصف كمية خليط اللحم على طبقة اللازانيا وتوزع جيداً بالتساوي ثم نضع طبقه اخرى من شرائح اللازانيا على اللحم ثم المتبقى من خليط اللحم ثم نضع اخر طبقه من شرائح اللازانيا. وأخيراً نقوم بوضع جبن البارميزان ثم جبن الموتزاريلا المبشور على الصينية ونقوم بتغطية الصينية بورق الألومنيوم. نقوم بإدخال صينية اللازانيا في الفرن لمدة 20 دقيقة ويكون ساخن على درجة حرارة 180 مئوية ثم يرفع ورق الالومنيوم وتترك في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ويتحول لونها إلى الذهبي. الآن نقوم بإخراجها وتقطع وتقدم ساخنه. مقادير عمل لازانيا باللحم والموتزريلاطريقة تحضير لازانيا اللحم والموتزريلا

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