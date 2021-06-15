الخيار المخلل المقرمش السريع حضريه في البيت زي بتاع المحلات

الخيار المخلل المقرمش في البيت، الخيار المخلل هو واحد من أنواع المخللات التي يتم عملها بكل سهولة في البيت ويعد من أهم أنواع المخلل بالنسبة للوجبات السورية بالأخص لأنها تدخل في معظم الساندوتشات والوجبات العديدة مثل ساندوتش الشاورما سواء اللحمة أو الدجاج، كما يتم تحضيره على السفرة في أي وقت بجوار الوجبات الأساسية أو معظم الوجبات الشعبية، واليوم من خلال المقال هذا سنعرض عليكم متابعينا كل ما يخص تخليل الخيار في وقت قصير وذلك عن طريق وضع ملعقة من السكر في محلول المخلل، سنوضحها خلال السطور التالية بالتفصيل، كما سنعرض المكونات أيضا بالتفصيل.

كيلو من الخيار البلدي.

نصف كيلو فلفل حار.

لتر من الماء.

برطمان زجاجي.

ملح.

نصف كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة سكر كبيرة.

مكونات تخليل الخيار المقرمش في البيت:بالخطوات طريقة تخليل الخيار المقرمش في البيت:

تعتبر طريقة تحضير المخلل بكل أنواعه سهلة وبسيطة ولا تستغرق العديد من الوقت ولكن بالسطور التالية سنحضر سويا الخيار المخلل بكل سهولة بالخطوات دون تعب وعناء:

بالأول حضري الخيار والفلفل وقومي بغسلهم جيدا، ثم بعد ذلك قومي بتنظيف الحواف. بعد ذلك أعملي في الخيار والفلفل بالسكين شقوق طولية حتى يتم تسويتها ونضجها سريعا. قومي بتحضير أناء عميق وضعي بها الماء والملح والخل وعصير الليمون والسكر، ثم قومي بالتقليب جيدا حتى يتم ذوبان جميع المكونات تماما. الخطوة التالية حضري البرطمان الزجاجي، ثم بعدها ضعي جزء من الخيار في البرطمان وبعدها جزء من محلول المخلل، ثم بعدها ضعي جزء من الفلفل وبعدها جزء من محلول المخلل، وقومي بتكرار تلك العملية حتى يتم الأنتهاء من الكمية كلها. يتم اغلاق البرطمان بأحكام وضعيه في مكان جاف لمدة ثلاثة أيام، وبعد ذلك يتم تناوله بجوار جميع الوجبات المحببة لديكم.

كيلو ونصف كيلو من الفلفل الحار.

لتر من الماء.

برطمان زجاجي.

ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

يتم تنظيف وغسل الفلفل، ثم قومي بتحضير محلول المخلل في البرطمان. ثم بعدها ضعي الفلفل في البرطمان وقومي بغلقة لمدة ثلاثة أيام، ثم يتم تناوله بعدها.

مكونات مخلل الفلفل الحار:طريقة تحضير الفلفل الحار المخلل: