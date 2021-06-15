أفضل مرطب طبيعي للبشرة مكونات طبيعية بجوز الهند ومكونات آخرى

أفضل مرطب طبيعي للبشرة مكونات طبيعيه تتعرض البشرة للكثير من المشاكل ومنها الرؤوس السوداء أو الحبوب أو الجفاف وهذه المشاكل تؤدي إلى إثارة القلق لدى الشخص الذي يتعرض لهذه المشاكل لأنها تؤثر على جمال الوجه وعلى البشرة ويقضى تفتيح الوجه والجاذبية ومن الممكن علاج هذه المشكلات عن طريق الاستفسار عن الحل باستشارة الطبيب المختص عن طريق مجموعة من المستحضرات الطبية ولكن نحن نريد عمل مرطبات طبيعية وسوف نتناول في هذا المقال طريقة إعداد المرطبات الطبيعية للبشرة الجافة.

أفضل مرطب طبيعي للبشرة مكونات طبيعيه

تعتبر البشرة المصابة بالجفاف هي واحدة من المشاكل التي تقلق مجموعة كبيرة من الأشخاص هناك مجموعة من العوامل التي تتسبب في جفاف البشرة

مثل الطقس البارد أو الطقس الحار أو ارتفاع نسبة الرطوبة والساونا وغيرها وأن قد أوضح مجموعة من الخبراء الذين يعتنون بالبشرة

بعدم استخدام الصابون الذي يحتوي في طريقة إعداد على مجموعة من المواد الضارة للبشرة ومن الممكن أن يتم استخدام المستحضرات التي تعمل على

ترطيب البشرة كما يمكن استخدام مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تؤدي إلى ترطيب البشرة و تتكون من مواد طبيعية تمد الجسم بالفيتامينات.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

بيضة.

حبة من الأفوكادو.

يتم إحضار إناء ويتم وضع زيت جوز الهند مع البيض ويتم خلطهم جيداً

بعد ذلك يتم هرس الأفوكادو و يتم إضافته إلى المكونات السابقة مع الاستمرار في خلطهم جيداً

حتى يتجانس جميع المكونات ويصبح لدينا قوام متجانس.

يتم وضع كمية من الخليط على الوجه ويتم تركها لمدة 25 دقيقة.

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ وتجفف وسوف تلاحظين الفرق قبل وبعد وضع هذا الخليط على الوجه

وسوف تحصلين على وجه ناعم دون أي جفاف في البشر.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل أفشل مرطب طبيعي للبشرة بمكونات طبيعية،

وعليكي أن تقومي بتحضيرة لكي تستفيدي من المكونات التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات

التي تفيد البشرة وتعطيهاجمالاً اكثر,

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