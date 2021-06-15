بهارات عمل أكثر من تتبيلة لشوي دجاج على جريل فرن أو طاسة وتخزينها بالفريزر

بهارات دجاج تتبيلات كثيرة بالفرن تنويع في أطباق دجاج من غير ملل، دجاج له الكثير من أنواع مختلفة التي يعد منها وتمل الأسرة من تناولها بطريقة واحدة، لذلك تبحث ربات بيوت على طرق مختلفة لإعداد الدجاج ولذلك لابد أن تعد دجاج بهارات وتتبيلات التي تعطي نكهة وطعم مميز لها وتكون خلطة سحرية ممتازة تعطي طعم دجاج جديد، ويمكن وضع تتبيلة دجاج وتخزينها في الفريزر أيضا لحين استخدامها على دجاج، تنويع أطباق دجاج لعدم شعور بالملل، وتصلح بهارات لشوي الدجاج بالفرن، أو على الجريل أو طاسة أو صنع دجاج على بخار فلكل طريقة تسوية دجاج تتبيلة مختلفة.

لعمل دجاج بأكثر من طريقة فيمكن تجربة تتبيلات متعددة ومختلفة عن معتادة، فالدجاج من المأكولات الغنية بالمواد الطبيعية المغذية جدا لبناء جسم الانسان كما أنها تمده بالبروتين اللازم له لبناء عضلات جسم وتقويتها، وتبني جسم أطفال وتمدهم بالطاقة التي يحتاجون لها، وعلى رغم من أن أطفال يرغبون في تناول دجاج من محلات ومطاعم ولكنها تعطي سعرات حرارية عالية في مقارنة مع التي تصنع في منزل لأن الأم تصنعها بمكونات طبيعية وصحية بإضافة بهارات وتتبيلات صحية للدجاج.

ربع كوب ماء بصل من أربع بصل مفرومة. ثمرة كبيرة من طماطم مبشورة. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة خل أبيض. ملعقة صغيرة بابريكا. نصف ملعقة صغيرة صوص حار. نصف ملعقة صغيرة سكر. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ربع ملعقة ملح أو على حسب رغبتك. يتم خلط تلك تتبيلة بماء بصل وحفظها لحين استخدامها على دجاج.

كوب كبير من زبادي أو لبن رائب.

عدد 2 فص ثوم مفروم.

عدد 3 ملاعق كبيرة مستردة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ربع ملعقة ملح ناعم.

تتبل الدجاج بتلك تتبيلة وتدهن بها تحت جلد وفوق دجاج أيضا.

عدد 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقة كبيرة بهارات جرام ماسلا. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة شطة حارة. ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة كاري. كوب لبن زبادي صغير لترطيب وتطرية لحم دجاج. ملح ونصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

عدد 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة ونصف عسل نحل. نصف كوب ورق كزبرة مفرومة. عدد 2 فص ثوم مفروم. ملح وفلفل أسود ناعم. ملعقة صغيرة كاري.

3 ملاعق كبيرة كاتشب حار. ربع كوب ماء. 3 ملاعق كبيرة صويا صوص. ملعقة صغيرة زعتر ناعم. ملعقة صغيرة بهارات دجاج. 2 ملعقة كبيرة سكر بني. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. 2 ملعقة صغيرة من ثوم بودر. ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. نصف ملعقة صغيرة شطة حارة. 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

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تخلط كل تتبيلات السابقة جيدا معا بعضها وتترك وتحزن في الفريزر عند استخدامها، وتوضع في أكياس تفريز من بلاستيك، ولا تخزن لمدة طويلة فإنها تخزن من أسبوع إلى 4 أسابيع.

عدد 6 قطع صدور دجاج مخلية من العظم. ربع كوب من الخل. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الخردل. عدد 3 فص ثوم مفروم. ملعقتين عصير ليمون. ربع كوب من السكر البني. ملعقة صغيرة ونصف ملح. عدد 6 ملاعق زيت زيتون. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

قومي بمزج الخل مع خردل في وعاء كبير وضعي عليه الثوم المفروم وعصير ليمون وسكر بني وتقلب.

ثم يضاف عليها كل من الفلفل الأسود والملح وزيت وتقلب مرة أخرى.

ثم ضعي قطع صدور دجاج في التتبيلة وتترك في الثلاجة لليوم التالي.

صفي قطع صدور دجاج من تتبيلة وأشويها على فحم حتى تنضج ويقلب على جانبين.

كل 10 دقائق بعد أن تنضج الجنب حتى تأخذ لون الشوي ذهبي لذيذ ويقدم ساخن.

دجاجة بحجم كيلو ونصف تقريبا مقطعة إلى 8 قطع. عدد 2 عبوة من زبادي كبيرة الحجم. عدد 4 ملاعق كبيرة من كاتشب. عدد 2 ملعقة كبيرة من صويا صوص. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة صغيرة ملح. 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة. 2 ملعقة صغيرة بصل بودر. 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور. عدد 2 ملعقة كبيرة خل. مكونات تغطية وجه دجاج 2 ملعقة زيت زيتون. 2 ملعقة كبيرة صويا صوص. 4 ملاعق من تتبيلة دجاج سابقة.

ينظف دجاج جيدا ثم يقسم إلى 8 قطع وتغلف الدجاج داخل كيس من بلاستيك.

ثم تفرد داخل الكيس ويتم الخبط عليها من أعلى حتى تكون مفرودة.

واتركيها جانبا داخل الكيس، ثم في وعاء ضعي الزبادي مع الكاتشب وصويا صوص والزيت.

ضيفي عليهم الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل بودرة وعصير ليمون وزنجبيل والخل وقلبيهم معا.

حركي خليط جيدا ثم وزعيه على قطع دجاج ويدخل ثلاجة لمدة 8 ساعات حتى تتشرب قطع دجاج التتبيلة جيدا.

ثم شغلي الفرن واتركيه حتى يكون ساخن وضعي قطع دجاج على صينية تحت شواية الفرن.

ثم اعدي صوص مخصوص لتغطية الوجه بوضع خلطة تتبيلة مع صويا صوص وزيت وقلبيهم معا جيدا.

اخرجي قطع دجاج من الفرن وتدهن من على الوجه وادخليها مرة ثانية الفرن وكرري تلك الخطوة كل ربع ساعة حتى تنضج قطع دجاج وتأخذ لون ذهبي لامع.

ثم اخرجي قطع دجاج من الفرن وزينيها بالقليل من بقدونس مفروم مع وضع جانبها طبق من ثومية وخبز محمص وسلطة خضراء.

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